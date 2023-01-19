Orta gelirlinin ev hayaline 'rayiç' engel: Satıcıların düşük vergi oyunu 'ucuz kredi' kapısını kapatıyor

Hükümet orta gelirlileri ev sahibi yapmak için başlattığı 'Yeni Evim Projesi'nde krediye erişim, rayiç bedel kurnazlığına takıldı. Bir günde şişirilen ev fiyatlarının yanı sıra birçok müteahhit rayiç bedeli düşük gösterdiği için banka kredisinde sorun yaşanıyor.
DEĞERİNİN YARISI KADAR GÖSTERİLİYOR
Rayiç bedel neredeyse evin ilandaki değerinin yarısı kadar gösteriliyor. Satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyon liralık evi resmi işlemde 600 bin-700 bin TL olarak gösteriyor.
Evin satış bedeli düşük gösterilerek hem devletten vergi kaçırılıyor hem de vatandaşın ucuz krediye erişiminin önü kesiliyor. Bir diğer sorun ise kredilerde maaş geliri şartı.
KREDİ ALIMINA ENGEL OLUYOR
Sabah gazetesinin haberine göre; kampanyaya göre, yüzde 0.69'dan başlayan faizlerle ev almak isteyenler için hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek. Ancak aralık ayı bordolarına yeni yıl zamları yansımadığı için maaşlar yüzde 50 ila 100 düşük görünüyor. Bu da ocakta kredi alımına engel oluyor.