Orta gelirlinin ev hayaline 'rayiç' engel: Satıcıların düşük vergi oyunu 'ucuz kredi' kapısını kapatıyor

FİRMA BELİRSİZLİĞİ YAŞANIYOR

Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde kampanya kapsamında düşük finansmanla satılabilecek. Ancak hangi firmaların kampanyaya dahil olduğu konusunda da bir belirsizlik var.