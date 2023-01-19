Sözleşmeliye kadro kazancı! Maaşa 16 bin lira artış

Kamuda görevli yaklaşık 460 bin personel kadroya geçiş için gün sayıyor. Aralarında öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının da olduğu sözleşmeliler, eğer 28 Kasım'dan önce göreve başlamışsa hiçbir süre beklemeden düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde kadroya geçecek. Kadroya geçiş isteğe bağlı olurken, bunun için 30 gün içinde başvurmak gerekecek. Memur kadrosuna geçen sözleşmelilerin en önemli kazanımı iş güvencesi olacak. Ayrıca kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacaklar. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecekler. Kurumlar arası yer değişikliği hakkını kullanabilecekler. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. Sanatçıların ve vekil olarak görev yapanların olduğu bazı personel kadroya geçişle birlikte maaşında artış görecek. Özellikle sanat kurumlarındaki sözleşmeli personelin maaşında kadroya geçişle birlikte önemli bir artış olacak. 4B kapsamındaki koro, bale, orkestra, tiyatro sanatçılarının maaşı 13 bin liradan 29 bin liraya yükselecek. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlardan vekil olarak görev yapanların maaşı halen net 8 bin 486 lira iken, kadro 3 bin 764 lira artış getirecek ve maaşları 12 bin 250 liraya yükselecek. Kadroya geçiş vekil ebe ve hemşirelerin maaşlarına da 2 bin liranın üzerinde artış getirecek.







NAKİL SÜRESİNE DİKKAT!

Mahalli idarelerdeki personel sadece mahalli idareler arasında atanabilecek. Diğer personel ise sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler dahil 4 hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren nakil hakkına sahip olacak. Halen sözleşmeli olarak 4 yıl veya daha uzun süre hizmeti olanlar kadroya geçer geçmez nakil talebinde bulunabilecek. 4 yıldan az hizmeti olanlar ise toplamda 4 yılı tamamladıklarında bu imkana kavuşacak.

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