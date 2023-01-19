EYT’de kıdem hesabı! Tazminat ve izin nasıl hesaplanacak? İşte tüm detaylar





■ İşveren kıdemi peşin ödemek zorunda mı, aynı işyerinde devam edenler için özel bir düzenleme olacak mı?

İş Kanunu'na göre kıdem tazminatı peşin ödenmek zorunda, taksitli ödeme için çalışanın onayı gerekiyor. Taksitlendirilen kıdem için yazılı sözleşme yapılması çalışanın lehine olacaktır. Bölünen taksit sayısı ve ödeme takviminin kayıt altına alınması mağduriyetleri de önleyecektir. Aynı işyerinde devam edecekler için iki seçenek söz konusu olabilir. Kıdemlerini alarak çalışabilecekleri gibi, daha sonra işten ayrılırken de bu ödemeler yapılabilir.