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    • Ekonomi
    • 19.01.2023 15:04
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    • 19.01.2023 15:04
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    Rekabet Kurulu Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açtı

    Son dakika haberine göre, Rekabet Kurulu, sıvı gıda dolum makineleri pazarındaki Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Piyasa hakimiyetini kötüye kullanan şirkete soruşturma!

    Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu firmanın, rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi kapsamında hakim durumunu kötüye kullandığı iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

    TETRA LAVAL HOLDİNG-FİNANCE SA HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
    Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açtı.

    Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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