Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılı bütçe sonuçları yüzümüzü güldürüyor. Bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar, bütçe gelirimiz ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe açığımız yılın tamamında sadece 139.1 milyar lira oldu. Toplam 171.8 milyar lira faiz dışı fazla verdik. Dolayısıyla, küresel ekonomide sert türbülanslar yaşanırken, ülkemiz 4 yıllık aradan sonra 2022 yılında yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardı. Öncü göstergeler, bütçe açığımızın yüzde 1'in altında gerçekleşeceğini işaret ediyor. 2022 yılındaki tüm zorlu koşullara rağmen son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini yakaladık" dedi.



FATURALARA DESTEK

2022 bütçe performansı nedeniyle bu yıl için kamu maliyesinde alan açıldığını söyleyen Bakan Nebati, şöyle devam etti: "Bu yıl doğalgaz ve elektrik tüketimlerinde sübvansiyona devam ediyoruz. Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylıklarında ilave refah payı vererek Ocak'ta yüzde 30 artış sağladık. Temmuz'da ayrıca artış yapacağız. En düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselttik. Yakında EYT ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemeleri tamamlayacağız. Türkiye Ekonomi Modeli'nin sağladığı güçlü büyüme sayesinde çok şükür bütçemiz de kasamız da sağlam durumdadır."



TOGG'A YÖNELİK KAMU ALIM GARANTİSİ

Bu yıl 'Yeni Evim Projesi'ni hayata geçirdiklerini, KGF kefaletli kredi paketiyle işletmelere 250 milyar liralık kaynak sağlayacaklarını anlatan Bakan Nebati, "Finansal mimari çalışmalarımız sürüyor. Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz" dedi.



İSTİHDAMDA TARİHİ SEVİYE

Türkiye'de istihdam edilen kişi sayısının Kasım itibarıyla 31.6 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyeye ulaştığını anlatan Nebati, "İstihdam artış hızı ABD ve AB'de salgın öncesi döneme göre yüzde 1.5'e ulaşmazken, ülkemizde yüzde 12'lik artış kaydedildi. Genç işsizlik en düşük seviyesine indi" dedi.

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