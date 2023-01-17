Bu yıl 250 liradan 400 liraya çıkarılan asgari ücret desteğinden yaklaşık 1.8 milyon işyeri yararlanacak. Bu kapsamda yaklaşık 10 milyon sigortalıya 6 aylık dönemde yaklaşık 24 milyar liralık asgari ücret desteği sağlanacak. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 100 liradan 400 liraya yükseltilmesi ve Haziran 2023'e kadar uzatılmasını öngören yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Salgın nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ya eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri de fiili duruma getirildi. Asgari ücret desteği Ocak- Haziran ayları dönemini kapsayacak. İşçi başına verilecek asgari ücret desteği günlük 13.33 lira olup aylık 400 lirayı bulacak. İşverenin yararlanacağı asgari ücret desteği tutarı kendisine ödenmeyecek, SGK'ya ödeyeceği primlerden mahsup edilecek. Hazal ATEŞ



İSTEYEN SÖZLEŞMELİ KALACAK

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren yasa teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüp kabul edildi. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 458 bin 615 çalışanı kapsayan büyük bir çalışmaya imza atıldığını belirterek, "Kadroya atanma talebinde bulunmayanlar sözleşmeli kalacak" dedi. Teklifin maddelerine dair bilgiler veren Etyemez, şöyle konuştu: "Sözleşmeli olarak geçirilen süreler, memuriyet derece ve kademesinde değerlendirilecek. Kadroya atanma talebinde bulunmayanlar sözleşmeli olarak kalacak."

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