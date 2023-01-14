Kıdem tavanı 19 bin 982 lira

Bu yılın Ocak-Haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş, bedelli askerlik ücreti de 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın '2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi' kapsamında bu yılın Ocak-Haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi.
Buna göre, söz konusu dönem için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı da güncellendi. Böylece Ocak-Haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruşa yükseldi.
GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Gram altın fiyatları ons altındaki güçlenmenin etkisiyle tarihi yüksek seviyelere çıktı, 1.153,5 liradan alıcı buldu. Ons altın önceki gün uzun süredir görmediği 1901 dolar seviyesine ulaştı. ABD'de önceki gün açıklanan verilere göre, TÜFE Aralık 2022'de aylık yüzde 0.1 azalarak Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş gösterdi. Yıllık artışı ise yüzde 6.5'e yavaşlayarak Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Analistler, bu verinin ardından Fed'in sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatını desteklediğini söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 ve 1.930 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.