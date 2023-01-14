Kıdem tavanı 19 bin 982 lira

Bu yılın Ocak-Haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş, bedelli askerlik ücreti de 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın '2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi' kapsamında bu yılın Ocak-Haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi.