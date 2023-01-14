Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kıdem tavanı 19 bin 982 lira

    Memur maaş katsayısındaki artış kıdem tazminatı tavanına ve bedelli askerlik ücretine yansıdı. Memurlara ek iyileştirme düzenlemesi yürürlüğe girdi, kıdem tazminatı tavanı 19 bin 983 liraya çıktı. Bedelli askerlik de 104 bin 84 lira oldu... İşte 14 Ocak 2023 tarihli Takvim gazetesinden derlediğimiz ekonomi haberleri.

    Kıdem tavanı 19 bin 982 lira

    Bu yılın Ocak-Haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş, bedelli askerlik ücreti de 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın '2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi' kapsamında bu yılın Ocak-Haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi.

    Buna göre, söz konusu dönem için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı da güncellendi. Böylece Ocak-Haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruşa yükseldi.


    GRAM ALTIN REKOR KIRDI
    Gram altın fiyatları ons altındaki güçlenmenin etkisiyle tarihi yüksek seviyelere çıktı, 1.153,5 liradan alıcı buldu. Ons altın önceki gün uzun süredir görmediği 1901 dolar seviyesine ulaştı. ABD'de önceki gün açıklanan verilere göre, TÜFE Aralık 2022'de aylık yüzde 0.1 azalarak Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş gösterdi. Yıllık artışı ise yüzde 6.5'e yavaşlayarak Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Analistler, bu verinin ardından Fed'in sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatını desteklediğini söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 ve 1.930 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.


        KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI 24 DAKİKA
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı 22 Ocak Pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacaklarını söyledi. Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek" dedi.

        YERLİ YATIRIMCILARIN HİSSE VARLIĞI % 250 ARTTI
        Türkİye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından hazırlanan 2022 yılı finansal piyasa özet verilerine göre, yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2022'de rekor bir büyümeyle, yüzde 250 artarak 1 trilyon 836 milyar liraya çıktı. Bu tutarın 1 trilyon lirası bireysel yatırımcılara ait bulunuyor. Pay senedinin ardından en hızlı büyüme TL mevduatlarda yaşandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Beyaz Saray’dan ABD basınına sipariş haber!
        Haberler Ekonomi Kıdem tavanı 19 bin 982 lira
            SON DAKİKA