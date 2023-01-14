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    İkinci el araç satışları e-devlet'ten yapılacak

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz. İkinci el araç satışları e-Devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.

    Zübeyde Yalçın
    İkinci el araç satışları e-devlet’ten yapılacak

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz. İkinci el araç satışları e-Devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.

    Koç, şunları söyledi:
    ● Bu yıl askerlik hizmetini tamamen dijital hale getiriyoruz. Gençlerimizi bundan sonra asker alma şubelerine götürmek istemiyoruz. Vatandaşlarımız yoklama sürecinden bakaya sürecine kadar her şeyi bilecek. Bu ay ya da gelecek ay Savunma Bakanlığımız'la birlikte bu hizmeti açmış olacağız.
    ● Bu yıl ikinci el araç satışlarında da elde edilen paranın gitmediği, bütün süreçlerinin dijital olduğu e-Devlet'e doğru da gideceğiz. Bunun çalışmaları devam ediyor.

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