250 milyarlık paket pazartesi devreye giriyor

14 ayrı kalemde Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanacak 250 milyar liralık kredi paketinin başvurularını pazartesi itibarıyla kabul etmeye hazır olacaklarını söyleyen Çakar, özel bankaların da sürece destek vereceklerini belirtti. Çakar, yüzde 0.69 faizle sağlanacak orta gelirliler için hazırlanan uzun vadeli konut kredisine dahil olacak konutların belirlenmesi sürecinin de önümüzdeki hafta tamamlanacağını iletti. Çakar, "Önce Çevre ile Hazine Bakanlıkları, bankalar, firmalar komisyonda hangi firmaların, hangi tip konutlarının sisteme gireceğini belirleyecek. O mekanizmadan sonra talepleri kredilendirmeye başlayacağız" dedi.



EYT'LİLERİ DE BEKLERİZ

Bankalar arasında promosyon rekabetinin oluşması beklenirken, TBB Başkanı Çakar, "Sunduğumuz şartları EYT'lilere sunarız, onları bekleriz" dedi.