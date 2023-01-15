2023 memur ve emekli maaşı ÖDEME TARİHİ || Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli ve memur zam farkı hangi gün, ayın kaçında yatacak?

2023 yılında memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zammın ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında ise zamlı maaş farkları ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. Yüz binlerce kişinin merakla beklediği zamlı maaşlar bu ay hesaplara yatacak. İşte 2023 zamlı maaş farkı ödeme tarihleri...
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zam açıklamaları ardından enflasyon farkının yatacağı tarihe yönelik araştırmalar başladı. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek. SGK emeklisi 17-26 Ocak'ta, Bağkur emeklisi de 25-28 Ocak'ta zamlı maaşlarını alması bekleniyor.