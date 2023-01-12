Pasaport harcı yatıran ve yoğunluk nedeniyle Ocak ayına randevu alanlar fark ödemeyecek

Geçen yıl Aralık ayında pasaport harcı yatıran ve yoğunluk nedeniyle Ocak ayına randevu alanlar, 2023'teki yeniden değerleme oranından kaynaklı ücret farkını ödemeyecek. Nüfus müdürlüklerinde geçen yıl, '3'ü Bir Yerde Projesi' kapsamında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvurularına ilişkin yoğun mesai harcandı. Türkiye'de, önceki yıllarda ortalama 2.1 milyon pasaport işlemi yapılıyorken, 2022'de ise 4 milyon 588 bin 440 başvuru alındı. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaport taleplerini karşılamak için hafta içi ve cumartesi günleri ek mesai yaptı. Vatandaşların mağduriyetini önlemek için teknik ve idari tedbirler de alındı.
YOĞUNLUK OLUNCA
Geçen yılın sonunda pasaport harcı ödemesini yapanlar, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu almak zorunda kaldı. Ancak nüfus müdürlüklerine başvuru için gidenlerden, bu yılki harç tutarındaki artış dolayısıyla ücret farkı ödemesi istendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği talimatla mağduriyetin oluşmaması için Aralık ayında, 2022 yılı ücretiyle pasaport harcı yatırarak, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan, 2023'teki yeniden değerleme oranından kaynaklı ücret farkı alınmayacak.
NASIL DEĞİŞTİ?
Geçen yıl 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309,40, 1 yıl süreli olanlar için 452,30, 2 yıl süreli olanlar için 738,40, 3 yıl süreliler için 1.049 ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1.478,30 lira olarak uygulandı. Yeni yılda ise 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70, 1 yıl süreli olanlar için 1.008,30, 2 yıl süreli olanlar için 1.646,10, 3 yıl süreliler için 2.338,50 ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 3.295,50 lira olarak uygulanıyor.