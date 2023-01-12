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    Pasaport harcı yatıran ve yoğunluk nedeniyle Ocak ayına randevu alanlar fark ödemeyecek

    Pasaport harcını 2022’de yatırarak 2023’e randevu alanlardan ücret farkı alınmayacak. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    2022’de ödeyene harç farkı yok

    Geçen yıl Aralık ayında pasaport harcı yatıran ve yoğunluk nedeniyle Ocak ayına randevu alanlar, 2023'teki yeniden değerleme oranından kaynaklı ücret farkını ödemeyecek. Nüfus müdürlüklerinde geçen yıl, '3'ü Bir Yerde Projesi' kapsamında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvurularına ilişkin yoğun mesai harcandı. Türkiye'de, önceki yıllarda ortalama 2.1 milyon pasaport işlemi yapılıyorken, 2022'de ise 4 milyon 588 bin 440 başvuru alındı. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaport taleplerini karşılamak için hafta içi ve cumartesi günleri ek mesai yaptı. Vatandaşların mağduriyetini önlemek için teknik ve idari tedbirler de alındı.



    YOĞUNLUK OLUNCA
    Geçen yılın sonunda pasaport harcı ödemesini yapanlar, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu almak zorunda kaldı. Ancak nüfus müdürlüklerine başvuru için gidenlerden, bu yılki harç tutarındaki artış dolayısıyla ücret farkı ödemesi istendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği talimatla mağduriyetin oluşmaması için Aralık ayında, 2022 yılı ücretiyle pasaport harcı yatırarak, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan, 2023'teki yeniden değerleme oranından kaynaklı ücret farkı alınmayacak.



    NASIL DEĞİŞTİ?
    Geçen yıl 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309,40, 1 yıl süreli olanlar için 452,30, 2 yıl süreli olanlar için 738,40, 3 yıl süreliler için 1.049 ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1.478,30 lira olarak uygulandı. Yeni yılda ise 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70, 1 yıl süreli olanlar için 1.008,30, 2 yıl süreli olanlar için 1.646,10, 3 yıl süreliler için 2.338,50 ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 3.295,50 lira olarak uygulanıyor.



        İSTANBUL'A METRO MÜJDESİ
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, aHaber'de canlı yayına katıldı. Türkiye'nin son 20 yılda imza attığı projelerin bilinmeyenlerini anlatan Karaismailoğlu, "Yaptığımız yatırımlar müthiş, dünya imrenerek bakıyor" diye konuştu. "Bu yeni yapılan yollar sayesinde trafik kaza oranları yüzde 82 azaldı" diyen Karaismailoğlu, "Bu ayın sonunda İstanbul Havalimanı metrosu, şubat ayında da Çam Sakura Hastanesi metrosu açılacak" ifadelerini kullandı.



        TESLA'NIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini belirterek, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. ABD ziyareti kapsamında hafta başında Silikon Vadisi'ne giden Varank, Tesla'nın Fremont Fabrikası'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin detaylarını paylaştı. Şirketin Türkiye piyasasına gelmesiyle ilgili görüşmeleri olduğunu belirten Varank, "Tesla'nın şu anda şarj istasyonlarıyla beraber Türkiye piyasasına girmekle ilgili faaliyetleri devam ediyor. Aslında daha önce Türkiye'ye geleceklerdi ama kendi iç değerlendirmelerinden dolayı süreç biraz daha uzadı" dedi.



        EYT'LİNİN TAZMİNATI DEVLETTEN
        14 sektörü ilgilendiren destek paketlerinin en önemlilerinden birisini EYT'liler için verilecek kıdem tazminatı desteği oluşturdu. Bakan Nebati, "25 milyar TL kefalet limiti ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz" dedi. Bu anlamda hazırlanan paket ile işverenlere kıdem tazminatı kredisi tahsis edilecek. Toplamda 25 milyar lirayı bulacak olan kredi için KOBİ'lere yüzde 75, KOBİ dışı şirketlere yüzde 70 kefalet sağlanacak. Kredi miktarları KOBİ'ler için 13 milyon liraya kadar çıkarken, KOBİ dışı şirketlerde 29 milyon liraya kadar çıkabilecek. Kredilerin vadeleri 36 ay olurken, 6 ay boyunca ödeme yapılmayacak. Verilecek kredi sadece EYT'lilerin kıdem tazminatı için harcanabilecek. Bunun için de kıdem tazminat miktarları belirlendikten sonra kredi her bir EYT'linin şahsi hesabına aktarılacak.

        OTODA PİYASAYI BOZANA İNCELEME
        Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır ve ikinci el araç piyasasının dengesini bozduğu iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini bildirdi. Muş, araç piyasasında yaşanan temin sorununa ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlık olarak harekete geçtiklerine işaret eden Muş, şunları kaydetti: "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettişler görevlendirilmiştir."

        CEP TELEFONUNA 3 TAKSİT İMKANI
        Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun düzenlemesine paralel, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının satışlarında vade süresini 3 ay olarak belirledi. Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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        Haberler Ekonomi Pasaport harcı yatıran ve yoğunluk nedeniyle Ocak ayına randevu alanlar fark ödemeyecek
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