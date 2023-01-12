Pasaport harcı yatıran ve yoğunluk nedeniyle Ocak ayına randevu alanlar fark ödemeyecek





EYT'LİNİN TAZMİNATI DEVLETTEN

14 sektörü ilgilendiren destek paketlerinin en önemlilerinden birisini EYT'liler için verilecek kıdem tazminatı desteği oluşturdu. Bakan Nebati, "25 milyar TL kefalet limiti ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz" dedi. Bu anlamda hazırlanan paket ile işverenlere kıdem tazminatı kredisi tahsis edilecek. Toplamda 25 milyar lirayı bulacak olan kredi için KOBİ'lere yüzde 75, KOBİ dışı şirketlere yüzde 70 kefalet sağlanacak. Kredi miktarları KOBİ'ler için 13 milyon liraya kadar çıkarken, KOBİ dışı şirketlerde 29 milyon liraya kadar çıkabilecek. Kredilerin vadeleri 36 ay olurken, 6 ay boyunca ödeme yapılmayacak. Verilecek kredi sadece EYT'lilerin kıdem tazminatı için harcanabilecek. Bunun için de kıdem tazminat miktarları belirlendikten sonra kredi her bir EYT'linin şahsi hesabına aktarılacak.



OTODA PİYASAYI BOZANA İNCELEME

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır ve ikinci el araç piyasasının dengesini bozduğu iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini bildirdi. Muş, araç piyasasında yaşanan temin sorununa ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlık olarak harekete geçtiklerine işaret eden Muş, şunları kaydetti: "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettişler görevlendirilmiştir."



CEP TELEFONUNA 3 TAKSİT İMKANI

Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun düzenlemesine paralel, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının satışlarında vade süresini 3 ay olarak belirledi. Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



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