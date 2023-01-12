Evlenen gençlere en az 33 bin TL destek!

Ülkemizde evlenen gençlere pek çok destek var. Bu desteklerden biri de çeyiz yardımı. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı yani evlenme ödeneği ile merak edilen soruların yanıtları şöyle...







■ Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?

Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendiklerinde yararlanıyor. Yaşa bakılmıyor. Evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.

■ Ne kadar ödeniyor?

Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor. Örneğin; 2 bin lira ölüm aylığı alana, evlenme ödeneği olarak toplam 48 bin lira ödeniyor. 5 bin 500 lira taban emekli aylığı düzenlemesiyle yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı bu ay 875 liradan bin 375 liraya çıkıyor. Buna göre en düşük ödeme 21 bin liradan 33 bin liraya yükseliyor.

■ Başvuru gerekiyor mu?

Evlendikten sonra belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı olarak başvurmak şart. Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü



MEMUR YAKININA 12 MAAŞ İKRAMİYE

Memurlar için ise farklı bir uygulama var. Evlenme ikramiyesi adı altında 12 aylık tutarında ödeme yapılırken, kız çocuklarının yanı sıra dul memur eşi de evlenmesi halinde yararlanıyor. Ayrıca anne çocuğundan dolayı Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alıyorsa, evlenmesi halinde yine çeyiz yardımı sağlanıyor.

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