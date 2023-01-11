Sıfır ve ikinci el araç satışında fırsatçılara geçit yok! Bakanlık harekete geçti

"En çok modelli araçların satışı oluyor. 2019 ve üzeri modellerin satışı çok hızlı ilerliyor. Marka model hiç fark etmiyor. 500 bin liralık araba da satılıyor, 1.5 milyon liralık arabalar da satılıyor. Hepsi satılıyor" ifadelerini kullandı.

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