Sıfır ve ikinci el araç satışında fırsatçılara geçit yok! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Sıfır ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak ve piyasa dengesini bozmak amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında müfettiş görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu.
BAYİLERDE SIFIR ARAÇ YOKLUĞU
Bayilerde sıfır araç bulunamamasından dolayı ikinci el piyasasında hareketlilik yaşanmıştı. Otomobil alacak vatandaşlar, bayilerde istedikleri otomobili bulanmayınca ikinci el piyasasına yöneliyor.
Oto galerici Murat Açıkgöz, "Arabaların fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Araçlara karşı anormal bir talep var. Bayilerde de araba yok, geçen seneki gibi ikinci el araç sıfırdan daha fazlaya satılıyor. Bu yüzden de talep çok fazla" dedi.