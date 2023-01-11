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    • Ekonomi
    • 11.01.2023 13:10
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    • 11.01.2023 13:23
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    Evlenenlere en az 33 bin TL! Kimler, nasıl alacak? SSK, Bağ-Kur ve memur için farklı uygulama: Aylığa göre ödeme tablosu

    Ülkemizde evlenen gençlere pek çok destek var. Bunlardan biri olan evlenme ödeneği ile kız çocuklarına 24 maaşlık toplu ödeme yapılıyor. Üstelik en düşük ödeme 21 bin liradan 33 bin liraya çıktı. Memur yakınlarından ölüm aylığı alanlar için ise 12 maaşlık ikramiye imkanı bulunurken, burada dul eşe de ödeme yolu açılıyor… İşte bu ödemelere ilişkin merak edilen soruların yanıtları…

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Evlenenlere en az 33 bin TL!

    Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere pek çok avantajlar sağlarken, evlenecek gençler için de bazı destek mekanizmalarını barındırıyor. Bu desteklerden biri de çeyiz yardımı. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında evlenme ödeneği imkanı bulunuyor.

    Vefat eden memurların aylıklarını alan yakınları için ise 12 maaş tutarındaki evlenme ikramiyesi devreye giriyor. Üstelik burada dul eşe bile evlenmesi halinde ödeme alma imkanı oluyor.

    Nasıl alınacak?
    SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı yani evlenme ödeneği ile ilgili çok sayıda merak edilen konu bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları…

        Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?
        Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.



        Ne kadar para ödeniyor?
        Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Örneğin; her ay 2 bin lira ölüm aylığı alan bir kız çocuğuna, evlenme ödeneği olarak toplam 48 bin lira ödeniyor. 5 bin 500 lira taban emekli aylığı düzenlemesiyle yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı bu ay 875 liradan bin 375 liraya çıkıyor. Buna göre en düşük ödeme 21 bin liradan 33 bin liraya yükseliyor.



        Her evlenen bu ödemeyi alabiliyor mu?
        Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor. Ayrıca evlendikten sonra belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak başvurmak da şart.



            Başvuru için belli bir süre var mı?
            Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor.



            Hem evlenme ödeneği hem maaş alınır mı?
            Hayır. Evlenince ölüm aylığı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Dolayısıyla eşinden boşanmadan ya da eşinin ölümü olmadan maaş alamıyor. Eğer evlilik 2 yıldan önce sona ererse kız çocuk yeniden maaş bağlanması için 2 yılın dolmasını bekliyor.



            İkinci evlilik yapanlara da veriliyor mu?
            Evlenme ödeneği almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor.



                Diğer hak sahiplerinin maaşı etkileniyor mu?
                Evet. Örneğin 2 kız kardeş maaş alıyorsa, evlenen kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.

                MEMUR YAKININA 12 MAAŞ İKRAMİYE
                Memurlar için ise farklı bir uygulama bulunuyor. Bu fark desteğin kapsamında ve tutarında ortaya çıkıyor. Evlenme ikramiyesi adı altında 12 aylık tutarında ödeme yapılırken, dul eş için de ödeme imkanı bulunuyor. Kız çocuklarının yanı sıra dul memur eşe de evlenmesi halinde 12 aylık çeyiz ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca anne oğlundan veya kızından dolayı Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alıyorsa, evlenmesi halinde yine maaşının 12 katı kadar çeyiz yardımı sağlanıyor.



                AYLIĞA GÖRE NE KADAR ÖDENECEK?
                SSK VE BAĞ-KUR'DAN AYLIK ALANLAR İÇİN:
                Ölüm aylığı: 1.375 TL
                Evlenme ödeneği: 33.000 TL
                Ölüm aylığı: 1.500 TL
                Evlenme ödeneği: 36.000 TL
                Ölüm aylığı: 1.750 TL
                Evlenme ödeneği: 42.000 TL
                Ölüm aylığı: 2.000 TL


                    Evlenme ödeneği: 48.000 TL
                    Ölüm aylığı: 2.250 TL
                    Evlenme ödeneği: 54.000 TL
                    Ölüm aylığı: 2.500 TL
                    Evlenme ödeneği: 60.000 TL
                    Ölüm aylığı: 2.750 TL
                    Evlenme ödeneği: 66.000 TL


                    Ölüm aylığı: 3.000 TL
                    Evlenme ödeneği: 72.000 TL
                    Ölüm aylığı: 3.250 TL
                    Evlenme ödeneği: 78.000 TL
                    Ölüm aylığı: 3.500 TL
                    Evlenme ödeneği: 84.000 TL
                    Ölüm aylığı: 4.000 TL
                    Evlenme ödeneği: 96.000 TL

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                    Haberler Ekonomi Evlenenlere en az 33 bin TL! Kimler, nasıl alacak? SSK, Bağ-Kur ve memur için farklı uygulama: Aylığa göre ödeme tablosu
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