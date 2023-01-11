Evlenenlere en az 33 bin TL! Kimler, nasıl alacak? SSK, Bağ-Kur ve memur için farklı uygulama: Aylığa göre ödeme tablosu

Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere pek çok avantajlar sağlarken, evlenecek gençler için de bazı destek mekanizmalarını barındırıyor. Bu desteklerden biri de çeyiz yardımı. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında evlenme ödeneği imkanı bulunuyor.
Vefat eden memurların aylıklarını alan yakınları için ise 12 maaş tutarındaki evlenme ikramiyesi devreye giriyor. Üstelik burada dul eşe bile evlenmesi halinde ödeme alma imkanı oluyor.
Nasıl alınacak?
SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı yani evlenme ödeneği ile ilgili çok sayıda merak edilen konu bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları…