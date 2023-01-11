Evlenenlere en az 33 bin TL! Kimler, nasıl alacak? SSK, Bağ-Kur ve memur için farklı uygulama: Aylığa göre ödeme tablosu





Ne kadar para ödeniyor?

Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Örneğin; her ay 2 bin lira ölüm aylığı alan bir kız çocuğuna, evlenme ödeneği olarak toplam 48 bin lira ödeniyor. 5 bin 500 lira taban emekli aylığı düzenlemesiyle yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı bu ay 875 liradan bin 375 liraya çıkıyor. Buna göre en düşük ödeme 21 bin liradan 33 bin liraya yükseliyor.