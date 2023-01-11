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    • Ekonomi
    • 11.01.2023 15:30
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    • 11.01.2023 15:30
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    Borsa neden düşüyor son dakika? Borsa neden düşüşte, ne zaman yükselecek? Borsada devre kesici nedir, kaç dakika sürer?

    Haftaya düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da son durum merak ediliyor. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, pay piyasasının işleyişine ilişkin değişiklikler duyuruldu. Peki, Borsa neden düşüyor son dakika? Borsa neden düşüşte, ne zaman yükselecek? Borsada devre kesici nedir, kaç dakika sürer? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Borsa neden düşüyor son dakika?

    Borsa İstanbul, devre kesici uygulamasına açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı özelliğinin eklenmesine karar verdi. Öte yandan vatandaşlar arama motorlarında borsanın neden düştüğünü merak edip araştırıyor. Peki, Borsa neden düşüyor son dakika? Borsa neden düşüşte, ne zaman yükselecek? Borsada devre kesici nedir, kaç dakika sürer? İşte detaylar!

    DEVRE KESİCİ UYGULANAN HİSSELERDE 'YUKARI ADIM' KURALI!

    Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, pay piyasasının işleyişine ilişkin değişiklikler duyuruldu.

    Açıklamada, "Gün içerisinde devre kesici uygulaması başlayan ve açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı otomatik olarak uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

    Değişiklikle beraber Pay Piyasası Prosedürü'nün güncellenerek Borsa İstanbul internet sayfasına eklendiği belirtilen açıklamada, yapılan düzenlemelerin bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.

    Borsa İstanbul'da halen sadece BIST 50 endeksine dahil hisselerde açığa satış işlemi gerçekleştirilebiliyor.

    Pay piyasalarında devre kesici sistemi, ilgili payda aşırı değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

        PİYASALARDA GÜN ORTASI

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 azalışla 4.946,20 puana geriledi.

        Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,80 puan değer kaybetti.

        Dün 4.987,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,62 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 5.005,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.888,61, en yüksek ise 5.091,32 puanı gördü.

        Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,48, teknoloji endeksi yüzde 1,84, sanayi endeksi yüzde 0,70 ve hizmetler endeksi yüzde 1,47 değer kaybetti.

        Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı yükseldi, 83'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri ve Kardemir (D) oldu.
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        Haberler Ekonomi Borsa neden düşüyor son dakika? Borsa neden düşüşte, ne zaman yükselecek? Borsada devre kesici nedir, kaç dakika sürer?
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