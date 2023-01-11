Borsa neden düşüyor son dakika? Borsa neden düşüşte, ne zaman yükselecek? Borsada devre kesici nedir, kaç dakika sürer?

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı yükseldi, 83'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri ve Kardemir (D) oldu.