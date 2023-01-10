Yeni asgari ücretle vazgeçilen vergi tutarının 374.3 milyar lira!

Memurlara ve emeklilere ek zammın yolunu açan, asgari ücret desteğini yükselten düzenlemenin Meclis maratonu dün başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltileceğini, bu durumda 2 milyon 721 bin emeklinin bulunduğunu bildirdi. Asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına yönelik düzenlemeyi anımsatan Elitaş, "2023'de belirlenen asgari ücretle birlikte, vazgeçeceğimiz vergi tutarının 374.3 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. Asgari ücret işveren desteğini bu yılın ilk yarısında sürdüreceklerini dile getiren Elitaş, "Asgari ücret işveren desteği tutarını aylık 100 liradan 400 liraya çıkarıyoruz. Bu destekten 1.7 milyon işyeri ve yaklaşık 7.5 milyon sigortalının faydalanacağını öngörüyoruz" dedi. Elitaş, toplam desteğin 300 milyar lira olduğunu söyledi.
İŞTE DESTEKLERİN MALİYETİ
5.500 TL taban emekli aylığı: 21.9 milyar TL
Emekliye yüzde 30 zam: 131.5 milyar TL
Memura yüzde 30 zam: 138.4 milyar TL
400 TL asgari ücret desteği: 17.1 milyar TL
Şampiyonlar Ligi vergi istisnası: 120 milyon TL
TOGG'DAN BİR İLK DAHA
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023'te duyurdu. Bu cüzdan ile kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip olacak. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg akıllı cihazlarını üçüncü yaşam alanı olarak tanımladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Ava Labs'ın blok zinciri üzerine geliştirdiğimiz ürünümüz dijital varlık cüzdanıyla, kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Mobilite ekosisteminin bir sınırı yok, biz nereye kadar götürürsek oraya gidecek."
'ALTIN'DAN REKOR ÇIKTI
Dünya piyasalarında altının onsundaki yükseliş gram altını uçurdu. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.135 lira seviyesinde işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1.83 değer kazanmasının ardından, dün de yüzde 0.6 artarak 1.881 dolarla 9 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.