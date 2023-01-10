Yeni asgari ücretle vazgeçilen vergi tutarının 374.3 milyar lira!





250 MİLYARLIK PAKET AÇILIYOR

İş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştıracak paket açılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Hazine destekli KGF paketinin detayları açıklanıyor. Esnafın ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak paket ile işverenlere emeklilikte yaşa takılanların (EYT) kıdem tazminatı için de destek verilecek. 250 milyar liralık finansman yolunu açan pakette, başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak. Yarın saat 14.00'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını açıklayacağı paketin bu ay içerisinde devreye girmesi bekleniyor. Bakan Nebati, "14 başlıkta bir KGF paketimizi ayrıntılarıyla paylaşacağız" demişti.



TAZMİNAT İÇİN DESTEK

Bu paket ile KOBİ'ler başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren işletmelere 200 milyar liralık kefalet karşılığında yaklaşık 250 milyar lira kredi hacmi sunacaklarını vurgulayan Bakan Nebati, "Özel kesimin, emekli olacakların kıdem tazminatlarının ödenmesinde finansmanını sağlamak için destek vereceğiz" ifadesini kullanmıştı. Firmaların 14 başlıktaki bu desteklerden nasıl ve hangi şartlarda yararlanacağı Bakan Nebati'nin açıklamalarıyla belli olacak. Başvurulara ilişkin detaylar da bu toplantıda açıklanacak. Yeni paket ile firmaların ve EYT'lilerin desteklenmesi amaçlanıyor.



ÇİFTÇİYE 250 BİN TL

Tarım Bakanı Vahit Kirişci, "Genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız" dedi. Et konusunda spekülatif hareketlere dikkat çeken Bakan Kirişci, gerekli önlemlerin alındığını söyledi.



BORCUN İSPATINDA YAZIŞMADA DA DELİL

Borcunu inkar ederek ödemeye yanaşmayanlara Yargıtay'dan kötü haber geldi. 13. Hukuk Dairesi, alacak davalarında mail, sosyal medya platformları gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmaların belge ve delil niteliğinde olduğuna hükmetti. Kararda, "Mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir" denildi.



10 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI AÇTI

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, yılı tüm dünyada rekor bir büyümeyle kapattıklarını belirterek, "Henüz kesinleşmeyen rakamlara göre, 2022'nin tamamını kapsayan konsolide ciromuz 170 milyar liraya ulaşacak. Bu da önceki yıla oranla yüzde 70 büyüme anlamına geliyor" dedi. 2023'te 250 milyar lira ciro ve yaklaşık 10 bin kişiye ilave istihdam amaçladıklarını aktaran Tütüncü, "2023'te Türkiye'deki yatırımlarımızı 2022'ye göre yüzde 76 artırarak 4.4 milyar liraya çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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