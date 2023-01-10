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    Yeni asgari ücretle vazgeçilen vergi tutarının 374.3 milyar lira!

    Yeni asgari ücretle vazgeçilen vergi tutarının 374.3 milyar lira olduğunu belirten AK Partili Elitaş; memura, emekliye, asgari ücret desteğine zam düzenlemelerinin maliyetini 300 milyar lira olarak açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Milyonlara 300 milyarlık destek

    Memurlara ve emeklilere ek zammın yolunu açan, asgari ücret desteğini yükselten düzenlemenin Meclis maratonu dün başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltileceğini, bu durumda 2 milyon 721 bin emeklinin bulunduğunu bildirdi. Asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına yönelik düzenlemeyi anımsatan Elitaş, "2023'de belirlenen asgari ücretle birlikte, vazgeçeceğimiz vergi tutarının 374.3 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. Asgari ücret işveren desteğini bu yılın ilk yarısında sürdüreceklerini dile getiren Elitaş, "Asgari ücret işveren desteği tutarını aylık 100 liradan 400 liraya çıkarıyoruz. Bu destekten 1.7 milyon işyeri ve yaklaşık 7.5 milyon sigortalının faydalanacağını öngörüyoruz" dedi. Elitaş, toplam desteğin 300 milyar lira olduğunu söyledi.

    İŞTE DESTEKLERİN MALİYETİ
    5.500 TL taban emekli aylığı: 21.9 milyar TL
    Emekliye yüzde 30 zam: 131.5 milyar TL
    Memura yüzde 30 zam: 138.4 milyar TL
    400 TL asgari ücret desteği: 17.1 milyar TL
    Şampiyonlar Ligi vergi istisnası: 120 milyon TL



    TOGG'DAN BİR İLK DAHA
    Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023'te duyurdu. Bu cüzdan ile kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip olacak. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg akıllı cihazlarını üçüncü yaşam alanı olarak tanımladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Ava Labs'ın blok zinciri üzerine geliştirdiğimiz ürünümüz dijital varlık cüzdanıyla, kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Mobilite ekosisteminin bir sınırı yok, biz nereye kadar götürürsek oraya gidecek."



    'ALTIN'DAN REKOR ÇIKTI
    Dünya piyasalarında altının onsundaki yükseliş gram altını uçurdu. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.135 lira seviyesinde işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1.83 değer kazanmasının ardından, dün de yüzde 0.6 artarak 1.881 dolarla 9 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.



        ADIM ADIM YÜKSELDIİ



        TÜRKİYE AÇIK ARA DÜNYA LİDERİ
        Dünya Altın Konseyi verilerine göre; Çin Merkez Bankası Kasım'da 32 tonla dünyada resmi altın rezervini en çok artıran merkez bankası oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 19 tonluk alımla Çin'i takip etti. 2022 Ocak-Kasım döneminde ise 122.8 ton net altın alımına imza atan TCMB, bu alanda açık ara dünya lideri oldu. 11 aylık dönemde TCMB'yi 35.1 tonluk net alımla Özbekistan ve 33.9 tonluk alımla Irak merkez bankaları takip etti.



        250 MİLYARLIK PAKET AÇILIYOR
        İş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştıracak paket açılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Hazine destekli KGF paketinin detayları açıklanıyor. Esnafın ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak paket ile işverenlere emeklilikte yaşa takılanların (EYT) kıdem tazminatı için de destek verilecek. 250 milyar liralık finansman yolunu açan pakette, başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak. Yarın saat 14.00'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını açıklayacağı paketin bu ay içerisinde devreye girmesi bekleniyor. Bakan Nebati, "14 başlıkta bir KGF paketimizi ayrıntılarıyla paylaşacağız" demişti.

        TAZMİNAT İÇİN DESTEK
        Bu paket ile KOBİ'ler başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren işletmelere 200 milyar liralık kefalet karşılığında yaklaşık 250 milyar lira kredi hacmi sunacaklarını vurgulayan Bakan Nebati, "Özel kesimin, emekli olacakların kıdem tazminatlarının ödenmesinde finansmanını sağlamak için destek vereceğiz" ifadesini kullanmıştı. Firmaların 14 başlıktaki bu desteklerden nasıl ve hangi şartlarda yararlanacağı Bakan Nebati'nin açıklamalarıyla belli olacak. Başvurulara ilişkin detaylar da bu toplantıda açıklanacak. Yeni paket ile firmaların ve EYT'lilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

        ÇİFTÇİYE 250 BİN TL
        Tarım Bakanı Vahit Kirişci, "Genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız" dedi. Et konusunda spekülatif hareketlere dikkat çeken Bakan Kirişci, gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

        BORCUN İSPATINDA YAZIŞMADA DA DELİL
        Borcunu inkar ederek ödemeye yanaşmayanlara Yargıtay'dan kötü haber geldi. 13. Hukuk Dairesi, alacak davalarında mail, sosyal medya platformları gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmaların belge ve delil niteliğinde olduğuna hükmetti. Kararda, "Mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir" denildi.

        10 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI AÇTI
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, yılı tüm dünyada rekor bir büyümeyle kapattıklarını belirterek, "Henüz kesinleşmeyen rakamlara göre, 2022'nin tamamını kapsayan konsolide ciromuz 170 milyar liraya ulaşacak. Bu da önceki yıla oranla yüzde 70 büyüme anlamına geliyor" dedi. 2023'te 250 milyar lira ciro ve yaklaşık 10 bin kişiye ilave istihdam amaçladıklarını aktaran Tütüncü, "2023'te Türkiye'deki yatırımlarımızı 2022'ye göre yüzde 76 artırarak 4.4 milyar liraya çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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        EYT’linin kıdem tazminatı arttı
        Haberler Ekonomi Yeni asgari ücretle vazgeçilen vergi tutarının 374.3 milyar lira!
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