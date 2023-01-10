Orta gelirlileri ev sahibi yapacak kampanyayı duyan fırsatçılar rahat durmadı! 1 günde 1.1 milyon lira zam

Fırsatçılar bu kez de orta gelirlileri ev sahibi yapacak 'Yeni Evim' kampanyasıyla harekete geçti. Kampanyanın duyulmasıyla bazı evlerin fiyatı değiştirildi. 1 günde 1.1 milyon lira zamlanan ev bile olduğu görüldü. Kampanyaya sevinen vatandaşlar, fırsatçıların oyununa isyan etti. Sosyal medyada tepki yağdı.







FİYATLAR İSTENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı da fırsatçıları yakın takibe aldı. Bu kapsamda online satış platformlarından 31 Aralık 2022 tarihli ilan fiyatlarını isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fiyatları tek tek inceleyecek. Piyasayı manipüle edenleri tespit edecek olan bakanlık, bu fırsatçılara yüksek cezalar kesecek. Aynı zamanda fırsatçılık yapılarak fiyatı yükseltilen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.







AYNI GÜN ARTTI

İlk kez ev alacak orta gelirli vatandaşlara yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0.69'dan başlayan oranlarla kredi desteğinin sağlanacağı kampanya 4 Ocak'ta açıklandı.







Aynı gün ilan sitelerinde zamlar başladı. Örneğin; 4 Ocak'ta 6 milyon 550 bin lira olan bir evin fiyatı aynı gün 1 milyon 100 bin lira artırılarak 7 milyon 650 bin liraya çıkarıldı. İstanbul Esenler'de bir evin fiyatı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi. Tüm bu usulsüzlükleri tek tek tespit edecek olan Hazine Bakanlığı müfettişleri, fırsatçılara geçit vermeyecek.

Betül ALAKENT



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN