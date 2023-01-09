Milyonlar için maraton başlıyor! Zam ve EYT için gözler Meclis'te

Bu hafta TBMM'nin gündemi yoğun olacak. Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
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Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bugün Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Düzenleme daha sonra haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul'da ele alınacak. Teklife göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artış oranı yüzde 30 olarak uygulanacak. Emeklilere ve hak sahiplerine ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için asgari ödeme tutarı 5 bin 500 lira olarak belirlenecek. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak. Covid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek. 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan vergi istisna ve muafiyetine ilişkin düzenlemeler, 2023 yılı için de geçerli olacak. Bu arada milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
TESK'TEN PRİM MEKTUBU
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında esnaf ve sanatkarların da yer alması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. TESK'ten yapılan açıklamaya göre; Palandöken mektubunda, esnafın 7200-9000 iş gününden emekli olduğuna, SSK'lılarla olan prim farkına dikkat çekti. Palandöken, "İşçiler 5000 prim günü ile emekli olacakken, esnaf ve sanatkarlarımız 9000 prim günü ile emekli olabilecek. EYT düzenlemesi kapsamında bu farklılık ortadan kaldırılmalı" değerlendirmesinde bulundu. Emeklilik şartlarının eşitlenmesini isteyen Palandöken, "2000 yılından önce oda, sicil ve vergi kaydı olduğu halde Bağ- Kur kaydı olamayan esnafa bu sürelerinden faydalanma imkanı verilmeli. Esnaf ve sanatkarın 2.5 milyon insanın istifade ettiği EYT'den yararlanması lazım. Cumhurbaşkanımız'dan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den EYT'li esnafımızla ilgili açıklama bekliyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 09.01.2023 Gazete
Milyonlar için maraton başlıyor! Zam ve EYT için gözler Meclis'te
Memur ve emekli zamlarını artıran düzenlemenin Meclis maratonu bugün başlıyor. EYT düzenlemesinin de bu hafta içerisinde Meclis’e taşınması bekleniyor...
Bu hafta TBMM'nin gündemi yoğun olacak. Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.