Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alınacak

Milli Savunma Bakanlığı'nca bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş, er alınması planlanıyor. Bakanlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bir yandan yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirilirken diğer taraftan tatbikatlarla personelin hazırlık seviyeleri üst düzeyde tutuluyor. Bunlarla birlikte personel temini de önemli çalışmalar arasında yer alıyor. Nitelikli insan gücünün hayati önemi haiz olduğunun bilinci ile yapılan çalışmaların ardından Bakanlık tarafından geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alındı. Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken, temin edilen personelden 10 binden fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Bakanlık, bu yıl içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı planlıyor.
TAM GAZ HAZIRLIK
Türkıye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazını Mart'ta kullanıma sunma çalışmalarında bir aksaklık olmadığını belirterek, "Çalışmaların son aşamasına yaklaştık" dedi. Denizde, deniz iletim hatlarında, deniz tabanında ve kara üretim tesislerinde yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Bilgin, "En son tesisin devreye alınmasıyla ilgili fonksiyon testleri aşama aşama uygulanıyor" şeklinde konuştu. Akdeniz'de bir iş planlarının olduğunu dile getiren Bilgin, "Bir sonraki hedefimizi Taşucu'nda keşif olup olmaması sonucuna göre planlayacağız ama şu anda henüz Taşucu ile ilişkili bir şey söylemek için erken. Hedef derinliğe henüz girmedik. Sondajımız devam ediyor" ifadesini kullandı. Bilgin, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin Avrupa'nın en büyük gaz işleme tesislerinden biri olduğunu, artık üst yapının son işlemlerinin yürütüldüğünü söyledi.
TOGG MART'TA YOLLARDA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023'te oluşturduğu 'Dijital Mobilite Bahçesi'ni ziyaret etti. Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan bilgi alan Varank, Togg'un 'Beyond X' adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanını deneyimledi. Varank, "Şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacak, Mart ayının sonuna doğru da artık otomobilleri Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız. Hedefimiz sadece Türkiye değil, biz Avrupa'da da bu akıllı cihazlarımızı göstermek, bunların satışını yapmak istiyoruz" diye konuştu.
BÜYÜK İLGİ VAR
CES 2023'te Togg standına yoğun ilgi olduğunu ifade eden Varank, "Herkes Togg'un buradaki dijital deneyimini görmek için sıraya giriyor" dedi. Togg'un ihracat hedeflerini de paylaşan Bakan Varank, şunları kaydetti: "İnşallah Türkiye'de satışa çıktıktan sonra 2 yıl içinde ihracata başlama hedefi var. Bunun için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu araçların tip onaylarını farklı ülkelerden alabilmek için başta Avrupa olmak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda halihazırda dünyanın farklı bölgelerinden, farklı ülkelerinden talepler var. Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, Avrupa'dan 'Biz bu aracı nasıl satın alabiliriz, nasıl bayisi olabiliriz' diye yoğun bir ilgi var."
TURİSTTEN ÇAĞRI VAR! VAR!
Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi yabancıların ihbarlarına da hızla müdahale ediyor. Merkez Müdürü Mehmet Koçak, "Yabancı dillerden gelen ihbarlarda yüzde 25 artış var, 2022'de 12 bin çağrı geldi" dedi. Merkez personeli Hatice Babadağ da şöyle konuştu: "Çoğu otel resepsiyonuna bağlanmak isterken yanlışlıkla 112'yi arıyor, 'Deniz manzaralı oda istiyordum' diyor."