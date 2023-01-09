Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alınacak





TOGG MART'TA YOLLARDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023'te oluşturduğu 'Dijital Mobilite Bahçesi'ni ziyaret etti. Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan bilgi alan Varank, Togg'un 'Beyond X' adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanını deneyimledi. Varank, "Şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacak, Mart ayının sonuna doğru da artık otomobilleri Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız. Hedefimiz sadece Türkiye değil, biz Avrupa'da da bu akıllı cihazlarımızı göstermek, bunların satışını yapmak istiyoruz" diye konuştu.



BÜYÜK İLGİ VAR

CES 2023'te Togg standına yoğun ilgi olduğunu ifade eden Varank, "Herkes Togg'un buradaki dijital deneyimini görmek için sıraya giriyor" dedi. Togg'un ihracat hedeflerini de paylaşan Bakan Varank, şunları kaydetti: "İnşallah Türkiye'de satışa çıktıktan sonra 2 yıl içinde ihracata başlama hedefi var. Bunun için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu araçların tip onaylarını farklı ülkelerden alabilmek için başta Avrupa olmak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda halihazırda dünyanın farklı bölgelerinden, farklı ülkelerinden talepler var. Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, Avrupa'dan 'Biz bu aracı nasıl satın alabiliriz, nasıl bayisi olabiliriz' diye yoğun bir ilgi var."



TURİSTTEN ÇAĞRI VAR! VAR!

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi yabancıların ihbarlarına da hızla müdahale ediyor. Merkez Müdürü Mehmet Koçak, "Yabancı dillerden gelen ihbarlarda yüzde 25 artış var, 2022'de 12 bin çağrı geldi" dedi. Merkez personeli Hatice Babadağ da şöyle konuştu: "Çoğu otel resepsiyonuna bağlanmak isterken yanlışlıkla 112'yi arıyor, 'Deniz manzaralı oda istiyordum' diyor."

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