Altın zirveden döndü (8 Ocak 2023 ekonomi haberleri)

Yeni yıla 7 ayın zirvesinden başlayan altın fiyatları, yaz aylarında test edilen 2022'nin dip seviyesinden yüzde 37 yükselerek rekor tazeledi. Onsu 1.865 dolara çıkan altında yukarı yönlü hareketin devam edeceği öngörülüyor.
Kısa vadede 1.850 doların bariyerinin korunması önemli iken, uzun vadede faizlerin hız kesmesi ve merkez bankalarının alımlarıyla fiyatların yükseliş yönlü hareketini sürdüreceğine dair güçlü beklentiler korunuyor. Uzmanlara göre olası düşüşlerde 1.850 desteğinin kırılması durumunda 1.836 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir. Geçen hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve dolar kazandırdı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,56 artışla 1.122,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,55 kazançla 7 bin 517 liraya yükseldi.
VERGİDE 77 MİLYARLIK REKOR
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi müfettişlerince 2022'de yürütülen denetimlerde, 77 bin 610 mükellefin vergi incelemesinin tamamlandığını ve 207 bin 958 rapor düzenlendiğini belirterek, "Söz konusu denetimlerde 76 milyar lirayı aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağıyla kamu zararını önledik." ifadesini kullandı. Nebati, şunları ifade etti: "2022'de yürütülen vergi incelemelerinde, incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarlarıyla, vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında, Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdık."
KARADENİZ GAZI MART'TA EVLERDE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maliyet hesaplaması yapıldığında Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın kullanılmasının ithal edilen gaza göre daha ekonomik bir seçenek olduğunu belirtti. Sahada 4 yılda maksimum üretim seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğinin altını çizen Dönmez, söz konusu üretim sayesinde gaz ithalatının yüzde 30 düşeceğini söyledi. Mart ayı sonu gibi doğal gazın evlere iletileceğini aktaran Dönmez, şöyle devam etti: "Şimdi ilk fazda yıllık 3,5-4 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi söz konusu. İlk fazda üretilecek 3,5-4 milyar metreküp de evlerimizde mutfaklarda gazın tamamını karşılıyor. Dört yıl içinde de tüm ısınma ihtiyacımızı karşılar hale gelecek."
63 ÜLKEDEN 511 FİRMA JEWELLERY ANTALYA'DA BULUŞTU
MÜCEVHER İhracatçıları Birliği'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği mücevher alım heyeti Jewellery Antalya, başladı. Jewellery Antalya; 80 Türk altın, gümüş, pırlanta, inci ve montür firması, Asya, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu dahil olmak üzere 63 ülkeden 511 firma ve 1002 yabancı satın almacıyı bir araya getirdi. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, "Sektörümüz için büyük bir ağ ve iş fırsatları oluşturup ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek'' dedi.
BİM 500 ÜRÜNÜN FİYATINI SABİTLEDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu. BİM'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, BİM için müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.
HEKİMLERDE KOTA KALKTI
Muayenehane hekimleriyle ilgili "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği" yönündeki kota düzenlemesi kaldırıldı. Muayenehanesi bulunan hekimler, hastalarının tedavisini özel hastaneler ve tıp merkezlerinde gerçekleştirebilecek. 60 yaş üzeri hekimlere yönelik hastanelerden yararlanma ile ilgili sınırlamalar da kaldırıldı.
Kısa vadede 1.850 doların bariyerinin korunması önemli iken, uzun vadede faizlerin hız kesmesi ve merkez bankalarının alımlarıyla fiyatların yükseliş yönlü hareketini sürdüreceğine dair güçlü beklentiler korunuyor. Uzmanlara göre olası düşüşlerde 1.850 desteğinin kırılması durumunda 1.836 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir. Geçen hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve dolar kazandırdı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,56 artışla 1.122,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,55 kazançla 7 bin 517 liraya yükseldi.
VERGİDE 77 MİLYARLIK REKOR
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi müfettişlerince 2022'de yürütülen denetimlerde, 77 bin 610 mükellefin vergi incelemesinin tamamlandığını ve 207 bin 958 rapor düzenlendiğini belirterek, "Söz konusu denetimlerde 76 milyar lirayı aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağıyla kamu zararını önledik." ifadesini kullandı. Nebati, şunları ifade etti: "2022'de yürütülen vergi incelemelerinde, incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarlarıyla, vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında, Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdık."
KARADENİZ GAZI MART'TA EVLERDE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maliyet hesaplaması yapıldığında Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın kullanılmasının ithal edilen gaza göre daha ekonomik bir seçenek olduğunu belirtti. Sahada 4 yılda maksimum üretim seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğinin altını çizen Dönmez, söz konusu üretim sayesinde gaz ithalatının yüzde 30 düşeceğini söyledi. Mart ayı sonu gibi doğal gazın evlere iletileceğini aktaran Dönmez, şöyle devam etti: "Şimdi ilk fazda yıllık 3,5-4 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi söz konusu. İlk fazda üretilecek 3,5-4 milyar metreküp de evlerimizde mutfaklarda gazın tamamını karşılıyor. Dört yıl içinde de tüm ısınma ihtiyacımızı karşılar hale gelecek."
63 ÜLKEDEN 511 FİRMA JEWELLERY ANTALYA'DA BULUŞTU
MÜCEVHER İhracatçıları Birliği'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği mücevher alım heyeti Jewellery Antalya, başladı. Jewellery Antalya; 80 Türk altın, gümüş, pırlanta, inci ve montür firması, Asya, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu dahil olmak üzere 63 ülkeden 511 firma ve 1002 yabancı satın almacıyı bir araya getirdi. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, "Sektörümüz için büyük bir ağ ve iş fırsatları oluşturup ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek'' dedi.
BİM 500 ÜRÜNÜN FİYATINI SABİTLEDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu. BİM'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, BİM için müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.
HEKİMLERDE KOTA KALKTI
Muayenehane hekimleriyle ilgili "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği" yönündeki kota düzenlemesi kaldırıldı. Muayenehanesi bulunan hekimler, hastalarının tedavisini özel hastaneler ve tıp merkezlerinde gerçekleştirebilecek. 60 yaş üzeri hekimlere yönelik hastanelerden yararlanma ile ilgili sınırlamalar da kaldırıldı.