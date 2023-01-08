700 bin işçiye en az 12.401 TL ikramiye! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşuna kuruşuna tablo





Maaşı brüt 15 bin olan işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira verilecek. Kamu işçileri 52 gün üzerinden bu yıl en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ikramiye alabilecek.

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