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    700 bin işçiye en az 12.401 TL ikramiye! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşuna kuruşuna tablo

    Kamu işçilerinin bu yılki ilk ikramiye tarihleri belli oldu. İkl 13 günlük ödeme 27 Ocak’ta, ikinci 13 günlük ödeme 14 Nisan’da yapılacak. İşçilerin hesabına en az bu ay net 3 bin 100, bu yıl ise 52 gün üzerinden 12 bin 401 lira yatırılacak...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    700 bin işçiye ikramiye zamanı

    700 bin kamu işçisi bu yıla maaş zammının yanı sıra ikramiye (ilave tediye) ile başlıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 27 Ocak'ta, ikinci 13 günlük bölümü 14 Nisan'da ödenecek.

    İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor.



    6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



    MADENCİYE 22 ARALIK'TA
    Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 14 Nisan'da yapılacak. Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanun'un 2'nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 22 Aralık'ta ödenecek. Kamu işçilerinin yılın ikinci yarısında alacağı 26 günlük ikramiyenin takvimi ise Temmuz'da belli olacak.



        HERKESE FARKLI TUTAR ÖDENİYOR
        Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 3 bin 100 lira olacak.



        Maaşı brüt 15 bin olan işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira verilecek. Kamu işçileri 52 gün üzerinden bu yıl en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ikramiye alabilecek.

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        Haberler Ekonomi 700 bin işçiye en az 12.401 TL ikramiye! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşuna kuruşuna tablo
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