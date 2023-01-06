Yeni yılla birlikte site aidatları yine sorun oldu. Bazı site yönetimleri aidatları yüzde 150 artırdı. Aidatlarda herhangi bir sınırlamanın söz konusu olmadığını söyleyen Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Başkanı Avukat İbrahim Güllü, ''Bazı sitelerde 8 bin, 10 bin, 15 bin liraya varan aidatlarla karşılaşıyoruz ki bu günümüzün şartlarında kabul edilebilecek bir aidat değil'' dedi. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz da "Bir sitenin ve apartmanın yıllık bütçesi genel kurulda oylanır ve onaylanır. Yani yönetim kurullarının kendilerine bildirdikleri herhangi bir fahiş aidat artışına itiraz edebilirler. Genel kurula katıldıysak 1 ay, katılmadıysak 6 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açılabilir" diye konuştu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise "Genel kurallarda belirlenecek aidatların yüksek çıkma olasılığına karşı, tüm kat maliklerinin genel kurullara katılması, harcamalara itiraz etmesi önem taşıyor" dedi.



783 BİN ARAÇ SATILDI

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 6.2 artışla 783 bin 283 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 5.5 azalarak 592 bin 660 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 8.6 artarak 190 bin 623'e ulaştı. Aralık ayında ise otomobil satışları yüzde 99.2 artarak 86 bin 774, hafif ticari araç satışları yüzde 55.2 artışla 28 bin 446 adet oldu.



ZİNCİR MARKETLER YARIŞA GİRDİ

Zincir marketlerde indirim ve fiyat sabitleme uygulamaları yayılmaya başladı. Şok, Migros, CarrefourSA, Happy Center gibi yaygın şube ağına sahip marketler, birbiri ardına 'indirim' ve 'fiyat sabitleme' uygulamasına gitti. Bu dalganın diğer marketlere de yayılması bekleniyor. Şok Marketler Ocak ayında 1000 temel ihtiyaç ürününde fiyatları sabitledi. Migros da 419 üründe fiyatları sabitlerken, 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yaptı. CarrefourSA da 20 bin üründe yüzde 20'den 40'a varan indirimler uygulama kararı aldı.



BAKAN NEBATİ ÇAĞRI YAPTI

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadelenin topyekün yapılması gerekiyor. Türkiye çapında faaliyet gösteren bazı zincir marketlerimizin çağrımıza karşılık verdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. İndirimlere gidenleri tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" dedi.



1.128 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, çeşitli illerde görev yapmak üzere bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru istihdam edecek. 2022'de yapılan KPSS'den en az 65 puan alan, ön lisans programlarından ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman ürünleri, odun dışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği gibi bölümlerinden mezun kişiler başvuruda bulunabilecek.

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