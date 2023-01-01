Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 yeni personel alıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 150 defterdarlık uzman yardımcısı ve 350 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. Başvurular, 2-13 Ocak 2023 tarihlerinde Kariyer Kapısı "https:// isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden, elektronik ortamda gerçekleşecek. Giriş sınavı, sözlü ve yazılı olmak üzere iki aşamalı yapılacak ve yazılı sınav test şeklinde olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının ilanına göre de 350 vergi müfettiş yardımcısı alınacak. Giriş sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Başvurular 6 Şubat 2023 pazartesi günü başlayıp 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Adaylar giriş sınavına, bakanlığın resmi internet sitesindeki "Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak başvurabilecek.



DOĞALGAZ YARDIMI HESABA YATIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar çeşitli alanlarda hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 85 milyar lira destek verildi. Şu ana kadar uygulama bütçesi en geniş ve kapsayıcı program olma özelliği taşıyan Aile Destek Programı'nda yılbaşı hediyesi olarak 3.6 milyar lira ödendi. 5.6 milyon çocuğa da yıl sonu itibariyle 3.5 milyar lira destek verildi. Bakanlık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar, Doğalgaz Tüketim Desteği, yaşlı ve engelli aylığı gibi 50 kalemde sosyal yardım programı uyguluyor. 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bir sonraki ödeme ise şubatta olacak.

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