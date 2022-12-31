Yılbaşı ikramiyesi ne zamana kadar alınıyor? 2023 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?

2023 yılı Milli Piyango özel çekilişlerinde hangi numaraların kazandığı merak konusu oldu. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar ikramiyelerin nereden alınacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında 2023 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır sorusu yer alıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne zamana kadar alınıyor? İşte detaylar...
İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
AMORTİ NEDİR? PİYANGO BİLETİNE AMORTİ ÇIKTIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Fransızca kökenli bir kelime olan 'amorti' ekonomi terimi olarak 'Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil' anlamına geliyor. Amorti piyangoda ise bilet değeri anlamını taşıyor. Yani satın almış olduğunuz piyango biletinize amorti çıktığı takdirde bilete ödediğiniz parayı geri alıyorsunuz. Yani bilete ödemiş olduğunuz parayı amorti etmiş oluyorsunuz. Bir örnekle anlatalım: Çeyrek yılbaşı bileti satın aldınız ve karşılığında 15 TL ödediniz. Bu bilete amorti çıkması halinde 15 TL'yi herhangi bir yetkili satış noktasından temin edebilmeniz mümkündür.