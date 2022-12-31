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    • Ekonomi
    • 31.12.2022 10:38
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    • 31.12.2022 10:38
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    Yılbaşı ikramiyesi ne zamana kadar alınıyor? 2023 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?

    Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 12.15'te başladı. Büyük ikramiye tutarı ise 200 milyon TL olarak açıklandı. Çekilişlerin başlamasıyla birlikte merak edilen sorulardan birisi de 2023 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır sorusu oldu. İşte merak edilen bilgiler...

    takvim.com.tr
    2023 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?

    2023 yılı Milli Piyango özel çekilişlerinde hangi numaraların kazandığı merak konusu oldu. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar ikramiyelerin nereden alınacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında 2023 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır sorusu yer alıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne zamana kadar alınıyor? İşte detaylar...

    İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

    Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

    Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

    AMORTİ NEDİR? PİYANGO BİLETİNE AMORTİ ÇIKTIĞI NASIL ANLAŞILIR?

    Fransızca kökenli bir kelime olan 'amorti' ekonomi terimi olarak 'Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil' anlamına geliyor. Amorti piyangoda ise bilet değeri anlamını taşıyor. Yani satın almış olduğunuz piyango biletinize amorti çıktığı takdirde bilete ödediğiniz parayı geri alıyorsunuz. Yani bilete ödemiş olduğunuz parayı amorti etmiş oluyorsunuz. Bir örnekle anlatalım: Çeyrek yılbaşı bileti satın aldınız ve karşılığında 15 TL ödediniz. Bu bilete amorti çıkması halinde 15 TL'yi herhangi bir yetkili satış noktasından temin edebilmeniz mümkündür.

        Biletinize amorti çıkıp çıkmadığı ise biletinizdeki rakamların sonuncusuna bakılarak öğrenebiliyor. Genelde amorti için iki farklı rakam belirleniyor. Eğer satın almış olduğunuz biletlerin son rakamlarından birisi, çekilişte çıkan amorti rakamlarından biriyse bilet ücretini geri alabilmeniz mümkün.

        2023 AMORTİ TUTARLARI

        Bu yılbaşı çekilişinde çeyrek bilet 50, Yarım bilet 100 ve Tam bilet 200 TL olarak belirlendi. Bu da demek oluyor ki çeyrek bilete amorti isabet etmesi halinde 50 TL, Yarım bilete amorti isabet etmesi halinde 100 TL ve son olarak Tam bilete amorti isabet etmesi durumunda ise 200 TL amorti ikramiyesi yani bilet bedelini geri almış olursunuz.

        MP AMORTİ SORGULAMA EKRANI

        Amorti halk arasında çok sık kullanılan bir sözcük. Bir kafede otururken, yolda yürürken veya otobüsteyken duyabilirsiniz. Örneğin ev alan bir kimse evini kiraya verebilir. Burada ev sahibi evini yıllarca kiraya verecek olup aldığı kiraların evin fiyatı için ödediği parayı kaç senede karşılayacağı süresi amorti süresi olmaktadır. Yolda kredi kartı tanıtımı yapan insanlar da kredi kartı başvurusu almak için bu kelimeyi kullanır. Bu konuda yıllık kart aidatınızı kart ile kazandığınız puanlar ve hediyeler ile amorti edebilirsiniz gibi cümleler duyabilirsiniz...

        GEÇEN SENE 2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE AMORTİ HANGİ RAKAMLARA ÇIKMIŞTI?

        31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 4 ve 5 rakamına çıkmıştı.

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        Haberler Ekonomi Yılbaşı ikramiyesi ne zamana kadar alınıyor? 2023 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?
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