Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları yılın son işlem gününü şirket haberlerinin etkisi altında düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 azalarak, 415,86 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 azalarak, 5.978,06 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,66 düşüşle 13,249,01 seviyesinden kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,59'luk düşüşle 7.542,44 seviyesinden tamamladı
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,06 değer kaybederek, 23.506,37 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ)19.53 itibarıyla yüzde 0,27'lik yükselişle 1,1227 seviyelerinde işlem gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.