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  • 31.12.2019 21:31
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 21:31

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları yılın son işlem gününü şirket haberlerinin etkisi altında düşüşle tamamladı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ)19.53 itibarıyla yüzde 0,27'lik yükselişle 1,1227 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları yılın son işlem gününü şirket haberlerinin etkisi altında düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 azalarak, 415,86 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 azalarak, 5.978,06 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,66 düşüşle 13,249,01 seviyesinden kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,59'luk düşüşle 7.542,44 seviyesinden tamamladı

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,06 değer kaybederek, 23.506,37 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ)19.53 itibarıyla yüzde 0,27'lik yükselişle 1,1227 seviyelerinde işlem gördü.

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