Özel okullar fiyatları katladı! Velilere fahiş tarife çıkardı

Özel okullar ücretlere yüksek zammın yolunu buldu. Ocak ayında belli olacak tavan zam oranını beklemeden erken kayıt dönemini başlatan kimi okullar, velilerin karşısına fahiş artışlar çıkardı. 9 ay sonra başlayacak 2023-2024 eğitim dönemi için şimdiden kayıt olan okulların bazıları fiyatları ikiye katlarken, kimileri bunları da aştı.
MEVZUATA AYKIRI
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ocak'ta enflasyonun daha da düşük çıkacağını öngören bazı özel okullar fırsatçılık yapıp mevzuata aykırı olarak Aralık'ta kayıt yenileme için velilere baskı kurmakta" dedi. Özel okulların ticarethane, velilerin de müşteri gibi görülmemesi gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Tavan hesaplanırken 12 aylık yurt içi tüketici fiyat endeksinin ortalaması ve toptan eşya fiyat endeksinin ortalaması toplanıp ikiye bölünür. Azami 5 puan eklenerek fiyatlar belirlenir" diye konuştu. Özel Okullar Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan da "Yüzde 80 ile 300 arasında değişen zamlar öneriyorlar. Tavan fiyatın yıllık ortalama TÜFE ile sınırlanmasını istiyoruz" dedi.
GEÇEN YILKI TAVAN YÜZDE 36
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre okullar öğrenim ücretlerini her yıl Ocak ayından itibaren en geç Mayıs ayında ilan edebiliyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında özel okullardaki artış yüzde 36'yla sınırlandırılmıştı.