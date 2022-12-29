Özel okullar fiyatları katladı! Velilere fahiş tarife çıkardı





VELİLER İSYAN ETTİ

Geçen sene 38 bin lira olan kayıt ücreti 90 bin lira oldu. Yazık...

4 yıldır çocuğumu okuttuğum okul zam oranlarını açıkladı. Peşinde yüzde 90, taksitte yüzde 95 zam. Yemek ücreti şimdi ödersen 21 bin, Eylül'de 35 bin lira.

Yüzde 130 zamlı fiyat istediler. Kaydımızı yenilemedik.

90 bin liralık okul ücretinin 180 bin lira olduğunu hayretler içinde öğrendik.

Bir okulla 1. sınıf için görüşme yaptım. Fiyatın yemek dahil 260 bin liranın altında olmayacağını söylediler.

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