Başkan Erdoğan EYT müjdesini verdi! Bakanlardan ilk değerlendirme: Fedakarlıktan kaçınmadık

Yaklaşık 6 milyon çalışanın dört gözle beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) detaylar belli oldu. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamada düzenleme ile ilgili yaş sınırı olmayacağını ve 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceğini açıkladı.

BİLGİN: SORUNLARI ÇÖZMEYE DEVAM EDİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bİlgin, konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.