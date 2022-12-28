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    • Ekonomi
    • 28.12.2022 22:50
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    • 28.12.2022 23:42
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    Başkan Erdoğan EYT müjdesini verdi! Bakanlardan ilk değerlendirme: Fedakarlıktan kaçınmadık

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süren hazırlıkların ardından tamamlanan EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı. Milyonlarca çalışanın gözünün kulağının olduğu açıklamadan müjdeler peş peşe geldi. Düzenlemede yaş sınırı olmayacağını duyuran Başkan Erdoğan, "Düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme hakkında paylaşımlarda bulundu. Bakan Bilgin, "Geçmişten kalma sorunları bir çözmeye devam ediyoruz" derken Bakan Nebati, işverenler için kredi paketinin devreye alınacağını bildirdi.

    takvim.com.tr
    Bakanlardan EYT açıklaması: Fedakarlıktan kaçınmadık

    Yaklaşık 6 milyon çalışanın dört gözle beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) detaylar belli oldu. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamada düzenleme ile ilgili yaş sınırı olmayacağını ve 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceğini açıkladı.

    BİLGİN: SORUNLARI ÇÖZMEYE DEVAM EDİYORUZ
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bİlgin, konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

    Açıklamasında, "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

    NEBATİ: FEDAKARLIKTAN KAÇINMADIK
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, bir değerlendirmede bulundu.

    Nebati yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
    "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, EYT'de yaş sınırı uygulamama kararı aldık. Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadığımız bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Hayırlı olsun"

    İŞVERENLER İÇİN KREDİ PAKETİ
    Nebati, bir başka tweetinde ise, Erdoğan'ın, işverenlerin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığının Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli bir kredi paketini devreye alacaklarını duyurduğu bir videoya da yer verdi.

        KURTULMUŞ: ŞÜKRANLARIMIZI İFADE EDİYORUZ
        AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bayrampaşa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilat Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, EYT konusunda yapılan çalışmayı açıkladığını anımsatan Kurtulmuş, "EYT'de de yaş sınırı yok. Biz de buradan bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, yıllardır dertlerini dinlediğimiz, taleplerini dinlediğimiz EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah razı olsun, bu karar hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        ŞENTOP: BİR AN EVVEL YAŞALAŞACAĞINA İNANIYORUM
        TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 2 milyon 250 bin kişiyi yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuşturacak düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

        Meclis Başkanı Şentop, "Düzenlemenin bir an evvel Meclisimizde de kabul edilerek yasalaşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
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            Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan EYT müjdesini verdi! Bakanlardan ilk değerlendirme: Fedakarlıktan kaçınmadık
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