Başkan Erdoğan EYT müjdesini verdi! Bakanlardan ilk değerlendirme: Fedakarlıktan kaçınmadık

Yaklaşık 6 milyon çalışanın dört gözle beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) detaylar belli oldu. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamada düzenleme ile ilgili yaş sınırı olmayacağını ve 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceğini açıkladı.
BİLGİN: SORUNLARI ÇÖZMEYE DEVAM EDİYORUZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bİlgin, konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Açıklamasında, "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
NEBATİ: FEDAKARLIKTAN KAÇINMADIK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, bir değerlendirmede bulundu.
Nebati yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, EYT'de yaş sınırı uygulamama kararı aldık. Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadığımız bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Hayırlı olsun"
İŞVERENLER İÇİN KREDİ PAKETİ
Nebati, bir başka tweetinde ise, Erdoğan'ın, işverenlerin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığının Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli bir kredi paketini devreye alacaklarını duyurduğu bir videoya da yer verdi.