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    • Ekonomi
    • 26.12.2022 18:35
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    • 26.12.2022 18:35
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    Son dakika: Borsa İstanbul'da yeni rekor! BIST 100 son durum

    Son dakika ekonomi haberleri... Borsa İstanbul kazandırmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 kazançla 5.504,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. İşte detaylar...

    Borsada yeni rekor

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 kazançla 5.504,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

    REKOR 5.549,43 PUANA ÇIKTI
    Borsa İstanbul gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.549,43 puana taşıdı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR
    Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,48 ile ticaret oldu.

    Analistler, Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemleri dolayısıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, Richmond Fed sanayi endeksi, Çin'de sanayi karlılıkları ve Japonya'da işsizlik oranının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 seviyesinin direnç, 5.400 ve 5.340 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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