Son dakika: Borsa İstanbul'da yeni rekor! BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 kazançla 5.504,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.
REKOR 5.549,43 PUANA ÇIKTI
Borsa İstanbul gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.549,43 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,48 ile ticaret oldu.
Analistler, Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemleri dolayısıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.