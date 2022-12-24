Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum açıkladı! İlk eve düşük faiz...

Sıfır Atık Zirvesi dolayısıyla sorularımızı cevaplandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, iki önemli müjde verdi.
Kurum, sosyal konutların ikinci etabının başlayacağını duyururken, orta gelir grubu için düşündükleri kampanyada da önemli faiz avantajı sağlanacağını belirtti. Kurum şunları söyledi:
"Sosyal konut kampanyasında 5 milyon 135 bin geçerli başvuru oldu. Kuralarımızı çekiyoruz, inşaatlarımıza başladık. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2 yıl içerisinde konutları teslim edeceğiz. Yine gençlerimize, emeklilerimize, dar gelirli tüm vatandaşlarımıza 2. etabın da projesini inşallah en kısa zamanda paylaşacağız. Orta gelir grubu için de kampanyamızın hazırlıkları sürüyor. Evi olmayan vatandaşlarımıza pozitif bir ayrımcılık sunmak istiyoruz. Bu manada onların kredi faiz oranları diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Nureddin Nebati Bakanımızla, yine ekip arkadaşlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları ve takibi çerçevesinde böyle bir durum ortaya çıkardık. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz de kendi projeleri içerisinde bu kampanyaları yürütecek.
KİRA ARTIŞI % 25'İ GEÇEMEZ
Bakan Kurum, Arnavutköy'de kura çekimli ile yapılacak yeni bir projeyi de şöyle duyurdu: "Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, Türk Hava Yolları ile birlikte Arnavutköy'de bir arsası var, bu arsada da kura çekme sistemiyle ama orta gelirliye ilk defa bunu yapıyoruz. Orta gelirde kura sistemiyle oradaki memur kardeşlerimize orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik bir projeyi de inşallah İstanbul'a müjdeleyeceğiz."
Artan kira bedelleri ile ilgili yasal düzenleme yapıldığını hatırlatan Kurum, "Yasal olarak kimse yüzde 25'ten fazla kira artışı isteyemez" dedi.
Kurum, sosyal konutların ikinci etabının başlayacağını duyururken, orta gelir grubu için düşündükleri kampanyada da önemli faiz avantajı sağlanacağını belirtti. Kurum şunları söyledi:
"Sosyal konut kampanyasında 5 milyon 135 bin geçerli başvuru oldu. Kuralarımızı çekiyoruz, inşaatlarımıza başladık. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2 yıl içerisinde konutları teslim edeceğiz. Yine gençlerimize, emeklilerimize, dar gelirli tüm vatandaşlarımıza 2. etabın da projesini inşallah en kısa zamanda paylaşacağız. Orta gelir grubu için de kampanyamızın hazırlıkları sürüyor. Evi olmayan vatandaşlarımıza pozitif bir ayrımcılık sunmak istiyoruz. Bu manada onların kredi faiz oranları diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Nureddin Nebati Bakanımızla, yine ekip arkadaşlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları ve takibi çerçevesinde böyle bir durum ortaya çıkardık. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz de kendi projeleri içerisinde bu kampanyaları yürütecek.
KİRA ARTIŞI % 25'İ GEÇEMEZ
Bakan Kurum, Arnavutköy'de kura çekimli ile yapılacak yeni bir projeyi de şöyle duyurdu: "Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, Türk Hava Yolları ile birlikte Arnavutköy'de bir arsası var, bu arsada da kura çekme sistemiyle ama orta gelirliye ilk defa bunu yapıyoruz. Orta gelirde kura sistemiyle oradaki memur kardeşlerimize orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik bir projeyi de inşallah İstanbul'a müjdeleyeceğiz."
Artan kira bedelleri ile ilgili yasal düzenleme yapıldığını hatırlatan Kurum, "Yasal olarak kimse yüzde 25'ten fazla kira artışı isteyemez" dedi.