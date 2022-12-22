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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyonun boynunu kırdık

    İzmir İktisat Kongresi’nin 100 sene sonra aynı yerde Başkan Erdoğan’ın katılımıyla yapılacağını belirten Bakan Nebati, ‘Enflasyonun boynunu kırdık’ dedi.

    ‘Enflasyonun boynunu kırdık’

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun geçen aydan itibaren boynunun kırıldığını belirterek, "Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız" dedi. Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde Türkiye'nin pozitif ayrıştığını belirten Bakan Nebati, "G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdük" diye konuştu.



    G20'NİN EN HIZLISIYIZ
    17 Şubat 2023'te yapılacak İzmir İktisat Kongresi'nin tanıtımı dolayısıyla İzmir'de düzenlenen toplantıda konuşan Nebati, "1. İzmir İktisat Kongresi'nden 100 sene sonra aynı yerde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, yine aynı binada bir iktisat kongresi düzenleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önünü açacaktır" dedi. Türkiye Ekonomi Modeli'nin ilk yılının başarıyla tamamlandığını belirten Bakan Nebati, Türkiye'nin yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.



    DÜŞÜŞE DEVAM
    İstihdamın 31.2 milyonu bulduğunu, ihracatın ise 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaştığını belirten Bakan Nebati, "Tüm bunları yaparken bütçedeki duruşumuzu da sağlam şekilde sürdürüyoruz. Bankalarımız, güçlü sermaye yapılarıyla reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyor. Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız" diye konuştu.



        DÖVİZ MEVDUATI AZALIYOR
        Kur Korumalı Mevduat uygulamasını değerlendiren Bakan Nebati, "Hem döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmayı başarırken hem de 2021'in Aralık ayında yüzde 70'leri aşan yabancı para mevduat oranını yüzde 50'nin altına kadar geriletmiş olduk" değerlendirmesini yaptı.



        KONGRE İÇİN 2 ANA BAŞLIK
        Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi için iki ana başlık belirlendiğini belirterek, "Birisi 1923'te ortaya konmuş hedefler, 100 yıl içerisinde nereye gelmiş, yani geçen yüzyılın değerlendirilmesi. İkinci ayak da yeni yüzyıl ve bizim hedefimiz olan Türkiye Yüzyılı'nın nasıl olacağına ilişkin bir yol haritasının önerildiği bir kongre olacak" dedi.

        'CHP YIKIYOR, BİZ İNŞA EDİYORUZ'
        Kongrenin düzenlendiği tarihi binanın CHP belediyeleri tarafından 1979'da yıktırıldığını anımsatan Bakan Nebati, şöyle devam etti: "Kongre'nin gerçekleştirildiği binayı yine aynı yerinde ve aslına tamamen sadık kalacak şekilde hızla ve yeniden inşa ediyoruz. En kısa sürede de bina tamamlanmış olacak. Onlar yıkıyor biz inşa ediyoruz, inşa etmekle kalmıyoruz, temelini sağlam tutuyoruz ve aynı zamanda içini en iyi şekilde doldurup dünyaya bir örneklik teşkil ediyoruz."

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        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyonun boynunu kırdık
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