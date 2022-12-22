Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyonun boynunu kırdık





KONGRE İÇİN 2 ANA BAŞLIK

Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi için iki ana başlık belirlendiğini belirterek, "Birisi 1923'te ortaya konmuş hedefler, 100 yıl içerisinde nereye gelmiş, yani geçen yüzyılın değerlendirilmesi. İkinci ayak da yeni yüzyıl ve bizim hedefimiz olan Türkiye Yüzyılı'nın nasıl olacağına ilişkin bir yol haritasının önerildiği bir kongre olacak" dedi.



'CHP YIKIYOR, BİZ İNŞA EDİYORUZ'

Kongrenin düzenlendiği tarihi binanın CHP belediyeleri tarafından 1979'da yıktırıldığını anımsatan Bakan Nebati, şöyle devam etti: "Kongre'nin gerçekleştirildiği binayı yine aynı yerinde ve aslına tamamen sadık kalacak şekilde hızla ve yeniden inşa ediyoruz. En kısa sürede de bina tamamlanmış olacak. Onlar yıkıyor biz inşa ediyoruz, inşa etmekle kalmıyoruz, temelini sağlam tutuyoruz ve aynı zamanda içini en iyi şekilde doldurup dünyaya bir örneklik teşkil ediyoruz."

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