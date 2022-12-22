Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyonun boynunu kırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun geçen aydan itibaren boynunun kırıldığını belirterek, "Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız" dedi. Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde Türkiye'nin pozitif ayrıştığını belirten Bakan Nebati, "G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdük" diye konuştu.
G20'NİN EN HIZLISIYIZ
17 Şubat 2023'te yapılacak İzmir İktisat Kongresi'nin tanıtımı dolayısıyla İzmir'de düzenlenen toplantıda konuşan Nebati, "1. İzmir İktisat Kongresi'nden 100 sene sonra aynı yerde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, yine aynı binada bir iktisat kongresi düzenleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önünü açacaktır" dedi. Türkiye Ekonomi Modeli'nin ilk yılının başarıyla tamamlandığını belirten Bakan Nebati, Türkiye'nin yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.
DÜŞÜŞE DEVAM
İstihdamın 31.2 milyonu bulduğunu, ihracatın ise 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaştığını belirten Bakan Nebati, "Tüm bunları yaparken bütçedeki duruşumuzu da sağlam şekilde sürdürüyoruz. Bankalarımız, güçlü sermaye yapılarıyla reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyor. Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız" diye konuştu.