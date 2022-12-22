Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez hedefi açıkladı! Günlük 100 bin varil petrol

'KARADENİZ'DE YENİ KUYULAR AÇMAYA DEVAM EDİYORUZ'

2022 Ekim itibarıyla 10 aylık ham petrol üretiminin özel ve kamu olmak üzere toplamda 20,6 milyon varile, doğal gaz üretiminin ise 326,6 milyon metreküpe ulaştığını söyleyen Dönmez şunları söyledi;

"Doğal gazda Cumhuriyet tarihimiz boyunca ürettiğimiz gaz miktarı 16,5 milyar metreküptü. Sadece Karadeniz gazıyla bugüne kadar ürettiğimiz gazın yaklaşık 33 katını tek keşifte yakaladık. Karadeniz'de yeni kuyular açmaya devam ediyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin. Bu yıl karada petrol arama ve üretimimiz açısından oldukça verimli bir yıl oldu.