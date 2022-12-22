Asgari ücret için karar zamanı! Başkan Erdoğan bugün açıklayacak





MTV'DE ARTIŞ ORANI YARIYA İNDİRİLDİ

Başkan Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı. Yeni yılda MTV yüzde 122.9 yerine 61.5 oranında artacak. Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti Ocak ayında, ikincisi ise Temmuz'da ödenecek. Bu artışla birlikte en düşük MTV 219 liraya çıkarken, ödenecek en yüksek MTV oranı ise 101 bin 153 lira olacak. 1-3 yaş arası araçlarda en düşük MTV 2 bin 120 lira olacak. Beygir gücü 1300 ve matrahı 70.600- 123.700 lira arasında olan 1-3 yaş aralığındaki araçlarda MTV bin 443 liradan 2 bin 330 liraya çıkacak. Bu sınıfta matrahı 123.700 lira üstünde olan 1-3 yaş aralığındaki araçların MTV'si de 2 bin 545 liraya yükselecek.



13 ŞİRKETE CEZA

Rekabet Kurulu, zincir marketlere 2.7 milyar lira cezanın verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturmayı tamamladı. 13 tedarikçiye 878 milyon lira ceza kesildi. Coca- Cola'ya 272.1 milyon, Eti'ye 173.2 milyon, Pasifik Tüketim'e 106 milyon, Pepsi'ye 92.5 milyon, Frito Lay'e 87.9 milyon, Düzey Tüketim'e 48.1 milyon, Red Bull'a 25.7 milyon, Unmaş'a 24 milyon, Şölen'e 15.6 milyon, Haribo'ya 10.2 milyon, Kent Gıda'ya 8.7 milyon, Glaxosmithkline'na 8.4 milyon, Doğanay'a 5.5 milyon lira ceza verildi.



SAĞLIKÇIYA 29 BİN LİRA

Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası'yla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı. Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, bin 800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde 'para puan' olarak verilecek.



BİN 41 GENÇ DAHA KAMUYA ATANACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kuruluşlarında yetişen gençler, 26 Aralık'ta düzenlenecek kura töreniyle kamuya atanacak. Hak sahibi bin 41 gençten başvuruda bulunanların ataması bilgisayar kurasıyla gerçekleştirilecek. Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından işbirliği protokolü imzalanacak. Protokol ile devlet korumasından yararlanan çocuklara yönelik yetenek taraması yapılması, çocuk sergisi, seminer, panel, eğitim, yarışma, konser, kısa film, tiyatro, müze gezisi ve benzeri alanlarda etkinlikler düzenlenmesi öngörülüyor.



GENÇ OFİSLERİN SAYISI ARTIYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sevgili arkadaşlar sizler yeter ki talep edin, yeter ki isteyin. Birlikte bunların her birini birer birer gerçekleştirelim. Üreten, düşünen, analiz eden ve bununla birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürüyen gençlik en büyük idealimiz" dedi. Genç Ofis sayısı 300'ü geçti. Bakan Kasapoğlu, içerisinde birçok sosyal alan bulunan Genç Ofislerin artacağını söyledi. Rana BÜYÜKTAŞ



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN