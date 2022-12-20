Orta gelirliye 15 yıl vadeli, 0,69-0.99 faiz aralığında ev sahibi olma fırsatı!

250 bin sosyal konut projesinde kuralar birbiri ardına çekilirken; orta gelir grubuna yönelik planlanan konut kampanyasının detayları netleşmeye başladı. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu'nun haberine göre, bankaların kredi faizi yüzde 1'in altında olacak. Burada bazı seçenekler sunulması planlanıyor. Kredinin miktarı, vadesine göre değişen oranlarda faiz seçeneklerinin sunulması, faizlerin yüzde 0.69 ile yüzde 0.99 arasında değişebileceği belirtiliyor.
1-2 YIL ÖDEMESİZ DÖNEM
15 yıla varan vade imkanı, bunun içerisinde 1-2 yıl ödemesiz dönem de olması üzerinde duruluyor. Konut kredisi kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar da getirilecek. Bunun başında da ilk evini alanların bu kampanyadan yararlanması sağlanacak. Ayrıca birinci derecede yakınlarının da üzerine konut olmaması şartı aranacak. Alınacak evin 4-5 yıl boyunca satılmasının da önüne geçilecek. İhtiyacı olanların bu evleri alabilmesi sağlanacak.
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