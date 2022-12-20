Orta gelirliye 15 yıl vadeli, 0,69-0.99 faiz aralığında ev sahibi olma fırsatı!





1-2 YIL ÖDEMESİZ DÖNEM

15 yıla varan vade imkanı, bunun içerisinde 1-2 yıl ödemesiz dönem de olması üzerinde duruluyor. Konut kredisi kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar da getirilecek. Bunun başında da ilk evini alanların bu kampanyadan yararlanması sağlanacak. Ayrıca birinci derecede yakınlarının da üzerine konut olmaması şartı aranacak. Alınacak evin 4-5 yıl boyunca satılmasının da önüne geçilecek. İhtiyacı olanların bu evleri alabilmesi sağlanacak.