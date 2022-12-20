Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde geri sayım başladı! Primi yatırılmayana da EYT yolu

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde geri sayım başladı. İş Kanunu'ndaki bazı ince ayrıntılar EYT düzenlemesinden yararlanmak için kapı açabilir. Aynı iş yerinde 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup primi yatırılmayanlar için dava yolu açık bulunuyor. Örneğin; bir işletmede 1997 yılında işe başlayıp, prim ödemesi Mayıs 1999 tarihinde başlayan çalışan dava açarak EYT'li olabilir. Aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği için 5 yıllık zaman aşımı süresi işlemiyor. Yargıtay da 'günsüz işe giriş' durumunda işe giriş bildirgesinin verilmiş olmasının zaman aşımını ortadan kaldıracağı yönünde karar veriyor. Dava açmadan önce o dönemdeki bordro kayıtlarına ulaşmak büyük önem taşıyor. Bunun için işyerinin bağlı olduğu SGK merkezine başvuruda bulunulabiliyor. Eğer bordro bulunmazsa dava açılabiliyor.



İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?

İş Kanunu'na göre, borçlanılan süre sigorta girişinden önceki bir süreye ait ise sigorta girişi borçlanılan süre kadar geriye çekilir. Buna göre, 2000 yılında ilk defa sigortalı olan bir kişi, 1995- 1996 yıllarında askerlik yaptıysa ya da yurt dışı çalışması, avukatlık stajı, doktorların fahri asistanlıkta geçen süreleri sigorta girişinden önceyse başlangıç tarihi borçlanılan süre kadar geriye çekilir. Hazal ATEŞ



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YOL HARİTASI MASAYA YATIRILACAK

Turkuvaz Medya Grubu'nun bünyesinde yer alan Inbusiness Dergisi tarafından, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP27'de alınan kararların ve Türkiye'nin yeni yüzyılında sürdürülebilirliğin yol haritasının masaya yatırılacağı 'Sürdürülebilir Yüzyıl Webinarı' düzenlenecek. Webinar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Dışişleri Bakanlığı Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Adnan Altay Örs'ün katılımlarıyla bugün saat 10.50'de başlayacak. Alanında uzman konuşmacıların yer alacağı etkinlikte 'COP27 ve Ötesi' ve 'İklim Aktivistleri Anlatıyor' başlıklarıyla iki panel düzenlenecek.



KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET'TEN YAPILACAK

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, 2023- 2025'e ilişkin Kayıt Dışı Ekonomi Planı'nı açıkladı. Buna göre;

ESNEK ÇALIŞMAYA YAKIN TAKİP: Yeni çalışma modellerine ilişkin mevzuat gözden geçirilecek.

ÜCRETLER BANKADAN: İşverenlerin ücret ödemelerini bankalar vasıtasıyla gerçekleştirmesi sağlanacak.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRANA İHALE YASAĞI: Kayıt dışı işçi çalıştıranların kamu ihalelerinden yasaklanmasına, yatırımteşvik uygulamalarından yararlanmasını önlemeye yönelik düzenleme yapılacak.

DİJİTAL VARLIKLARA HUKUKİ GÜVENCE: Yeni teknolojilerle ortaya çıkan kripto ve e-pin gibi varlıklar takip edilerek ekonomik, hukuki altyapısı oluşturulacak.

GAYRİMENKULDE YENİ DÖNEM: Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden düzenlenmesi sağlanacak. Karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi sağlanacak. Türkiye Gayrimenkul Bilgi Değerleme Sistemi kurulacak. Hazal ATEŞ