Kayı dışı ekonomiye darbe! Kira sözleşmelerinde yeni dönem: Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Ev sahibi ve kiracı aralarında uzlaşma sağlayarak kira bedelini belirliyor, sözleşmeyi de bu şekilde kayda geçiriyordu. Bu da vergi kaybına neden oluyordu. Yetki belgesiz çalışan emlakçılar nedeniyle de hem kayıt dışı bir ekonomik faaliyet doğuyor hem de vatandaş mağdur oluyordu.