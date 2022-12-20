Kayı dışı ekonomiye darbe! Kira sözleşmelerinde yeni dönem: Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemenin startı verildi. 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden yapılacak.
KAYIT DIŞI ÖDEME
Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin ardından banka aracılığıyla yapılan ödemelerin yanı sıra ev sahibi ve kiracının anlaşması durumunda resmi tutarın dışında kalan bedelin kayıt dışı ödenmesi meselesi gündeme gelmişti.
Ev sahibi ve kiracı aralarında uzlaşma sağlayarak kira bedelini belirliyor, sözleşmeyi de bu şekilde kayda geçiriyordu. Bu da vergi kaybına neden oluyordu. Yetki belgesiz çalışan emlakçılar nedeniyle de hem kayıt dışı bir ekonomik faaliyet doğuyor hem de vatandaş mağdur oluyordu.
2024 SONUNA KADAR
Sabah gazetesinin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023- 2025'e ilişkin Kayıt Dışı Ekonomi Planı'nı açıkladı.