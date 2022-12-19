Yeni hedef Boron! Fiyatları aşağı çekiyorsunuz diyerek raftan indirdiler | Ekonomi haberleri





SİGORTA OYUNU

Dolandırıcılar araç sigortası yaptıracak vatandaşlara internet siteleri üzerinden tuzak kuruyor. Sahte internet sitesi açan dolandırıcılar, ağlarına düşürdükleri vatandaşlara gerçek sigorta şirketleri üzerinden sigorta düzenleyip, 1-2 hafta sonra ise bunları 'şüpheli işlem' diyerek iptal ediyor. Avukat Taha Ekici, bir müvekkilinin yaşadıklarını şöyle anlattı: "İnternette 'sigorta yaptırmak istiyorum' yazınca ilk çıkan siteye tıklıyor. Ruhsat bilgilerini giriyor. Sonrasında bir arama geliyor. Sigorta fiyatı olarak acentelerin söylediğinin yarısını istiyorlar. Parayı yollayıp sistemden sigortasını kontrol ediyor. 1 ay sonra denk geldiği çevirmede aracın sigortasının olmadığı fark ediliyor."



İSTANBUL HAVALİMANLARI 87.1 MİLYONU AŞTI

Bu yılın 11 ayında 597 bin 279 iç ve dış hat seferiyle 87 milyon 134 bin kişinin seyahat ettiği İstanbul havalimanları yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre 31 milyon 183 bin 432 artırdı. 11 ayda 59 milyon 64 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 52, dış hatlarda yüzde 88 arttı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı da 28 milyon 70 bin kişi kullandı.



MESLEK LİSELERİNDEN 2 MİLYAR TL'LİK KATKI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin, bu yılın ilk 11 ayında gelirini 1 milyar 955 milyon liraya yükselterek yeni bir rekor kırdığını kaydetti. Özer, "Bu gelirden öğrencilerimiz 94 milyon 332 bin, öğretmenlerimiz de 206 milyon 608 bin lira olmak üzere toplam 301 milyon lira pay aldı" bilgisini paylaştı. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının 2021 ve 2022'nin 11 aylık döneminde üretimden elde ettikleri geliri en fazla olan ilk 5 il hakkında bilgi veren Özer, "İstanbul, gelirini bugün itibarıyla 228 milyon 638 bine; Ankara, gelirini 199 milyona yükseltti. Gelirini 163 milyon liraya yükselten Gaziantep üçüncü, Bursa 129 milyon lirayla dördüncü, Konya ise gelirini 83 milyon liraya yükselterek beşinci sırada yer aldı" açıklamasını yaptı.

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