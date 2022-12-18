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    • Ekonomi
    • 18.12.2022 15:55
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    • 18.12.2022 15:55
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    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi YATTI MI? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yapılacak mı 2022-23? Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen...

    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Devlet kurumunda çalışan memurlar için promosyon ödemeleri yatırılırken, sağlık çalışanlarına promosyon yatacak mı merak edilmeye başlandı. Öte yandan Kasım ayında Resmi Gazete'de yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi gerçekleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi YATTI MI? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yapılacak mı 2022-23? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi YATTI MI?

    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında açıklama geldi mi merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı promosyon kaç TL oldu 2022? Promosyon kimlere verilecek? İşte detaylar!

    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanı Koca, teşvik ödemesinden kimlerin yararlanacağını duyurarak "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı." ifadelerini kullanmıştı. Teşvik ödemesiyle promosyonlar için bekleyiş de arttı. Ancak Sağlık Bakanlığı, banka promosyonu ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ SON DURUM

    Özel ve kamu bankaları bu yıl anlaşmaları gereği birçok kuruma promosyon ödemesi gerçekleştirdi. Özellikle emekli aylığını başka bankalara taşıyanlara 3 yıllık ödemeleri peşin olarak gerçekleştirildi.

    Son olarak Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda görev alan personellere promosyon ödemeleri yapılmaya başlanmıştı.

    Sağlık Bakanlığı, banka promosyonu ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sağlık çalışanlarına yapılacak promosyon ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberin içerisine eklenecektir.

        BAKAN KOCA TEŞVİK ÖDEMESİ DETAYLARINI AÇIKLAMIŞTI!

        Geçtiğimiz günlerde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi de soruldu. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.

        Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

        Teşvik ek ödemesinde işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınacak. Ayrıca Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre 0 ile 1 arasında değişen birim teşvik katsayısı esas alınacak.
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        Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi YATTI MI? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yapılacak mı 2022-23? Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen...
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