Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi YATTI MI? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yapılacak mı 2022-23? Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen...

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında açıklama geldi mi merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı promosyon kaç TL oldu 2022? Promosyon kimlere verilecek? İşte detaylar!
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanı Koca, teşvik ödemesinden kimlerin yararlanacağını duyurarak "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı." ifadelerini kullanmıştı. Teşvik ödemesiyle promosyonlar için bekleyiş de arttı. Ancak Sağlık Bakanlığı, banka promosyonu ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ SON DURUM
Özel ve kamu bankaları bu yıl anlaşmaları gereği birçok kuruma promosyon ödemesi gerçekleştirdi. Özellikle emekli aylığını başka bankalara taşıyanlara 3 yıllık ödemeleri peşin olarak gerçekleştirildi.
Son olarak Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda görev alan personellere promosyon ödemeleri yapılmaya başlanmıştı.
Sağlık Bakanlığı, banka promosyonu ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sağlık çalışanlarına yapılacak promosyon ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberin içerisine eklenecektir.