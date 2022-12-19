EYT’liler dikkat! Son 2 haftaya girildi: En az 15 bin TL cepte kalacak

KİM, NE KADAR SÜRE BORÇLANABİLİYOR?

Borçlanmada tüm süreleri ödemek şart değil. İhtiyaç kadar süre için borçlanma yapılabiliyor. Erkekler askerlik sürelerinin tamamını ya da bir kısmını borçlanabiliyor. Kadınlar en çok 3 defaya mahsus olmak üzere doğumdan sonra prim ödemeden (en çok 2 yıl) geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor. Çocuk başına en çok 720 gün kazanılabiliyor. Toplam da en çok 2160 gün prim kazanmak mümkün. Avukatlar ise sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini borçlanabiliyor.