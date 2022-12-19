EYT’liler dikkat! Son 2 haftaya girildi: En az 15 bin TL cepte kalacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede artık sona yaklaşıldı. Düzenlemenin detaylarının 26 Aralık günü yapılacak kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar detayları merak ederken, eksik primleri hesaplı şekilde tamamlamak için son 2 haftaya girildi.
ŞİMDİ BAŞVURAN NE ÖDÜYOR?
Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor.
Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira. Buna göre; bu yıl bitmeden doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar günlük en az 69,02 lira ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 2 bin 70 lira 72 kuruş seviyesinde. 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanmasına en az 49 bin 697 lira 28 kuruş, 18 aylık askerlik borçlanmasına en az 37 bin 272 lira 96 kuruş veriliyor.