Uluslararası petrol piyasasındaki oynaklık yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Yurt dışı ürün fiyatlarındaki dengesizlik ardından geçtiğimiz hafta Cuma günü benzine cumartesi günü ise motorine zam gelmişti. Zamların ardından akaryakıta çifte indirim göründü. Sektör kaynakları Salı gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklendiğini duyurdu.