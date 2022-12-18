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    • Ekonomi
    • 19.12.2022 11:03
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    • 19.12.2022 11:03
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    Ocak ayı kira zammı kaç TL olacak? Ocak ayı kira artış oranı ne olacak 2023? İş yeri, dükkan kirası hesaplama 2023!

    2023 yılına sayıı günler kala kira artış oranı milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. Son gelişmeleri merak eden milyonlarca kişi araştırmalara başladı ve TÜİK'ten yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne olacak 2023? Ocak ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama 2023 nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Ocak ayı kira artış oranı ne olacak 2023?

    Ocak ayında kira artış oranının ne kadar olacağı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte uygulanacak kira zammını merak eden kişiler ne zaman belli olacağını sorgulamaya başladı. Ocak ayında uygulanacak zam oranı TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne olacak 2023? Ocak ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama 2023!

    OCAK 2023 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü Aralık ayı enflasyonu duyurulacak. Aralık ayının enflasyon rakamı belli olduktan sonra Ocak kira artış oranı da netlik kazancak.

    KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
    Buna göre, TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.


        11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

        Bakan Bozdağ, yeni kira düzenlemesini ilişkin de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur" ifadelerini kullandı.



        KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
        Girdiğiniz Artış Oranı: %25
        Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
        Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
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        Haberler Ekonomi Ocak ayı kira zammı kaç TL olacak? Ocak ayı kira artış oranı ne olacak 2023? İş yeri, dükkan kirası hesaplama 2023!
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