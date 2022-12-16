Yaş çayda 2022 yılı ürünü için fark ödemesi belli oldu! Kilogram başına ne kadar ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteğini belirledi.
Bakanlık tarafından hazırlanan "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2022 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Tebliğle 2022 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
ÖDEME RUHSATLI ÜRETİCİLERE YAPILACAK
Buna göre, ödemeler, yaş çay ürünü desteklemesinden faydalanmak için kamu veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2022 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerle ilk defa 2022 üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere gerçekleştirilecek.
FARK ÖDEMESİ 30 KURUŞ OLACAK
Ruhsatlı üreticilere bu yıl yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği kilogram başına 30 kuruş olarak belirlendi. Destek, ÇAYKUR ve Bakanlık tarafından yürütülecek.