Yaş çayda 2022 yılı ürünü için fark ödemesi belli oldu! Kilogram başına ne kadar ödenecek?

ÖDEME RUHSATLI ÜRETİCİLERE YAPILACAK

Buna göre, ödemeler, yaş çay ürünü desteklemesinden faydalanmak için kamu veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2022 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerle ilk defa 2022 üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere gerçekleştirilecek.