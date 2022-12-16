Memura erken emeklilik! Mahkemeden o dönem için flaş karar | Ekonomi haberleri

Memuriyetten önce yaptığı ve borçlanarak hizmet süresine eklenen 1.5 yıllık askerlik süresi kadar sigorta başlangıç süresinin geri çekilmesi talebi Sosyal Güvenlik Kurumu'nca reddedilen Fevzi K., yargıya başvurdu. Ankara 18'inci İdare Mahkemesi, 5510 sayılı Kanun'un ilgili maddesine göre, erbaş veya er olarak silah altında geçen sürelerin borçlandırılmak suretiyle sigortalılıktan sayılacağının hüküm altına alındığına dikkat çekti. Mahkeme, Fevzi K.'nin o dönem kamu görevinde çalışmadığı gerekçesiyle verilen ret kararını, kanunda öngörülmemiş bir kısıtlamanın 'yorum' yoluyla uygulanamayacağına hükmederek iptal etti. Kararda, davacının sigortalılık süresinin, sigorta başlangıç tarihinden başlayarak borçlandığı askerlikte geçen süre kadar geriye götürülmesi gerektiğine hükmedildi. İdare mahkemesi, Fevzi K.'nin emeklilik tarihinin 2025 yılı olarak düzeltilmesi yönündeki talebinin ise idari işlem mahiyetinde olduğunu, bu talebe yönelik hüküm kurulmasına hukuken imkan bulunmadığını belirtti.



BÜTÇE FAZLASI 3.5 KAT ARTTI

Kasım'da bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107.3 artarak 347 milyar 734 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri yüzde 76.4 artışla 239 milyar 429 milyon liraya yükseldi. Vergi gelirlerinin yüzde 109.6 artarak 312 milyar liraya ulaştığı Kasım'da, bütçe fazlası 2021'in aynı dönemine göre yüzde 238.5 artarak 108.3 milyar lira oldu. Faiz dışı fazlası ise yüzde 180.5 artarak 132.7 milyar lira olarak gerçekleşti.



VAKIFBANK'A SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI YURT DIŞI KAYNAK

Vakıfbank, yurt dışından temin edilen, sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı 400 milyon euro tutarında yeni bir teminatlı fonlama işlemi gerçekleştirdi. 2 yıl vadeli yeni işlem, Türk bankaları arasındaki en büyük montanlı teminatlı fonlama anlaşması olma özelliği taşıyor. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Sürdürülebilir bankacılık alanında ve sürdürülebilir finansman kaynaklarına erişimde öncü rol oynayarak Türk bankacılık sektörüne bu anlamda katkı sağlamak, stratejik hedeflerimizin başında gelmeye devam edecek" dedi.

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