EYT yıl sonuna kadar tamam! Başkan Erdoğan, ‘çözeceğiz’ dedi! İşletmelere KGF desteği

EYT'lilere yönelik hazırlıklar hızlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konunun yıl sonuna kadar çözüleceği mesajını verirken, işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik tedbirler kapsamında Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet sisteminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
EYT konusunun kapsamlı olarak ne zaman çözüme kavuşacağı sorulan Başkan Erdoğan, "Hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz" dedi.
Bir yandan EYT'lilere yönelik düzenleme için hazırlık yapılırken, bir yandan da işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik destek paketi için çalışmalar sürüyor.