EYT yıl sonuna kadar tamam! Başkan Erdoğan, ‘çözeceğiz’ dedi! İşletmelere KGF desteği





EYT konusunun kapsamlı olarak ne zaman çözüme kavuşacağı sorulan Başkan Erdoğan, "Hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz" dedi.