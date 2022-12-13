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    • Ekonomi
    • 13.12.2022 12:50
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    • 13.12.2022 12:55
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    Son dakika: Bakan Nebati: Çarklar hızla dönmeye devam etmektedir

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir" dedi.

    Bakan Nebati: Çarklar hızla dönmeye devam etmektedir

    Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:
    Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde Sanayi Üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir.

    Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir.

    Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir.

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