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    • Ekonomi
    • 13.12.2022 08:51
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    • 13.12.2022 08:51
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    13 Aralık evde bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE: Aralık 2022 evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

    On binlerce vatandaşın gündeminde evde bakım paralarının yatacağı tarih bulunuyor. Aralık ayıyla birlikte evde bakım maaşları ne zaman ödenecek sorusu arama motorlarında sıkça araştırılan konuların başında bulunuyor. Hak sahibi vatandaşlar hangi illerde maaşlarının yattığını sorgulatıyor. Peki, evde bakım maaşları ne zaman ödenecek 2022? Aralık ayı evde bakım maaşları yatan iller hangileri? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    13 Aralık evde bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE: Aralık 2022 evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım parası alan on binlerce vatandaş Aralık ayının gelmesiyle birlikte maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırma yapmaya başladı. Bakım maaşı alanlar arama motorlarında bu nedenle evde bakım maaşı ne zaman ödenecek sorusuna yanıt arıyor. Her ay belirli tarihlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, Aralık ayı evde bakım parası yatan iller nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında bilgiler...

    Evde bakım maaşı yattı mı ve ne zaman yatacak, soruları aralık ayıyla beraber öne çıkan konulardan oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım aylığı hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır." dedi.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

        Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, aralık ayı ödemelerinin de 15 Aralık'ta başlaması bekleniyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

        Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli olacak. Temmuzda evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükselmişti.
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        Haberler Ekonomi 13 Aralık evde bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE: Aralık 2022 evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!
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