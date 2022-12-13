13 Aralık evde bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE: Aralık 2022 evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım parası alan on binlerce vatandaş Aralık ayının gelmesiyle birlikte maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırma yapmaya başladı. Bakım maaşı alanlar arama motorlarında bu nedenle evde bakım maaşı ne zaman ödenecek sorusuna yanıt arıyor. Her ay belirli tarihlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, Aralık ayı evde bakım parası yatan iller nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında bilgiler...