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    • Ekonomi
    • 12.12.2022 20:28
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    • 12.12.2022 20:30
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den TBMM'de önemli açıklamalar: Enflasyonda her ay düşüş göreceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada enflasyona ilişkin net açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Enflasyonda her ay düşüş göreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Enflasyonda her ay düşüş göreceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor.

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    Enflasyonda her ay düşüş göreceğiz.

    İstihdamı artırmak bizler için hayati önemdedir. Gayretlerimizin meyvesini aldığımızı görüyoruz. İlk on ayda istihdam artışı 1 milyon 227 bin kişi olmuştur. Ekim itibarıyla istihdam 31,2 milyon seviyesiyle tarihi zirveleri görmüştür.

    Yüksek enflasyon nedeniyle para politikaları sıkılaşırken, finansman maliyetleri artmış ve resesyon beklentileri güçlenmiştir. Böylece, 2022'de küresel büyümenin yüzde 3,2'ye gerilemesi öngörülüyor.

    Üretim ve istihdam kapasitesini artıran Türkiye, 2021 yılında yüzde 11,4 ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Ülkemiz bu güçlü performansını 2022 yılında da sürdürmüş; ilk üç çeyrekte yüzde 6,2 ile dünya ortalamasının oldukça üzerinde büyümüştür.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den TBMM'de önemli açıklamalar: Enflasyonda her ay düşüş göreceğiz
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