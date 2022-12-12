Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı alımı başvuruları başladı mı? Borsa İstanbul işçi alımı şartları neler?

Borsa İstanbul, Uzman Yardımcısı/Denetçi Yardımcısı işe alım sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. Başvuruların 16 Aralık tarihine kadar devam edeceği belirtildi.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, ''Dünyanın sayılı borsaları arasında yer alan, teknolojisi, ürünleri ve yatırımcılara verdiği hizmetlerle Türkiye sermaye piyasalarının gücüne güç katan Borsa İstanbul, büyüyen ve gelişen finans vizyonuna eşlik edecek takım arkadaşları arıyor.
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Kariyerini sermaye piyasalarının önemli aktörleri arasında bulunan Borsa İstanbul'da geliştirmek isteyen, meraklı, araştırmaya ve yeniliklere açık, gelecek vizyonunu finans piyasalarıyla birleştiren, kurumun geleceğine katma değer sağlayacak yetenekler Uzman Yardımcısı/Denetçi Yardımcısı işe alım sınavı için başvuruya davet ediliyor.