Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı alımı başvuruları başladı mı? Borsa İstanbul işçi alımı şartları neler?

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, ''Dünyanın sayılı borsaları arasında yer alan, teknolojisi, ürünleri ve yatırımcılara verdiği hizmetlerle Türkiye sermaye piyasalarının gücüne güç katan Borsa İstanbul, büyüyen ve gelişen finans vizyonuna eşlik edecek takım arkadaşları arıyor.