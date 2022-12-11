Türkiye'de ikinci el araçta en çok satılan 10 marka belli oldu! Volkswagen, Renault, Toyota, Mercedes, BMW... Zirvede hangisi var?

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA PAZARDAN YÜZDE 77,2 PAY ALDI

İkinci el online pazarda kasımda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 22 bin 977 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 22 bin 99 adetle Renault ve 20 bin 877 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 16 bin 733 adetle Ford, 8 bin 914 adetle Opel, 8 bin 651 adetle BMW, 8 bin 186 adetle Hyundai, 8 bin 107 adetle Peugeot, 7 bin 368 adetle Mercedes Benz ve 5 bin 865 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 77,2'sini söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.