Türkiye'de ikinci el araçta en çok satılan 10 marka belli oldu! Volkswagen, Renault, Toyota, Mercedes, BMW... Zirvede hangisi var?

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticaride ise Doblo satıldı.
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 168 bin 181 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.
Satışlarda geçen ay ekime kıyasla yüzde 16,2, ilk 11 ayın toplamında da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 10 artış kaydedildi.
EN ÇOK SATILAN 10 MARKA PAZARDAN YÜZDE 77,2 PAY ALDI
İkinci el online pazarda kasımda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 22 bin 977 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 22 bin 99 adetle Renault ve 20 bin 877 adetle Fiat izledi.
Satış sıralamasında 16 bin 733 adetle Ford, 8 bin 914 adetle Opel, 8 bin 651 adetle BMW, 8 bin 186 adetle Hyundai, 8 bin 107 adetle Peugeot, 7 bin 368 adetle Mercedes Benz ve 5 bin 865 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.
Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 77,2'sini söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.
PASSAT İLK SIRADA KALMAYA DEVAM ETTİ
İkinci el online binek araç pazarında kasımda toplam 135 bin 686 satış gerçekleşti. VW'nin Passat modeli, 7 bin 43 adetle en çok satılan model oldu.
VW Passat'ı, 6 bin 907 adetle Fiat Egea, 6 bin 771 satışla Renault Clio, 6 bin 2 adetle Renault Megane, 4 bin 219 adetle Ford Focus, 3 bin 769 adetle Opel Astra, 3 bin 755 adetle Toyota Corolla, 3 bin 254 adetle VW Polo, 3 bin 226 adetle VW Golf ve 3 bin 187 adetle de BMW 5 Serisi takip etti.
Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 36'sını oluşturdu.