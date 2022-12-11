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    • Ekonomi
    • 11.12.2022 13:32
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    • 11.12.2022 13:57
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    Son dakika: Esnafa büyük destek! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Yüzde 76'ya yükseltildi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaf ve sanatkarlar için "Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildi" açıklamasında bulundu.

    Esnafa büyük destek! Yüzde 76’ya yükseltildi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaf ve sanatkarlar için "Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildi" açıklamasında bulundu.

    Bakanlık Twitter hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar TL'lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı.

    Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkârlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar TL'den fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022 - 2024 döneminde de devam edecektir."

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Esnafa büyük destek! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Yüzde 76'ya yükseltildi
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