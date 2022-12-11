Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: 7 bin 785 liranın üstünü konuşacağız, 8-9 olur

Yeni asgari ücret için ikinci buluşma 14 Aralık'ta yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun zam oranını bu ay sonuna kadar belirlemesi beklenirken; Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili telaffuz ettikleri bir rakam olmadığını, komisyonda, konfederasyon tarafından belirlenen 7 bin 785 lira açlık sınırının üstünü konuşacaklarını belirtti. Asgari ücretle ilgili bir tekliflerinin olmadığını vurgulayan Atalay, şöyle konuştu: "Biz 4 dönemdir asgari ücretle ilgili bir teklif sunmuyoruz. Önce işveren ve devletin açıklamasını istiyoruz. Çünkü kamuoyu, Türk-İş'in ağzından bir rakam çıktığında o rakamdan aşağı inmeyeceğini biliyor. Biz kamuoyunun önüne çıkıp 'Türk-İş 7 bin 785 lira açlık sınırının üstü konuşacak' dedik. Bana 'Pazarlık aşağıdan başlar mı?' diyorlar. Biz bunun üstünü konuşacağız, 8-9 olur, teklif önümüze bir gelsin. İnşallah bu son olur, o masada bir de asgari ücretli olur."



'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak "Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.