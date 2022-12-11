Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: 7 bin 785 liranın üstünü konuşacağız, 8-9 olur

Yeni asgari ücret için ikinci buluşma 14 Aralık'ta yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun zam oranını bu ay sonuna kadar belirlemesi beklenirken; Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili telaffuz ettikleri bir rakam olmadığını, komisyonda, konfederasyon tarafından belirlenen 7 bin 785 lira açlık sınırının üstünü konuşacaklarını belirtti. Asgari ücretle ilgili bir tekliflerinin olmadığını vurgulayan Atalay, şöyle konuştu: "Biz 4 dönemdir asgari ücretle ilgili bir teklif sunmuyoruz. Önce işveren ve devletin açıklamasını istiyoruz. Çünkü kamuoyu, Türk-İş'in ağzından bir rakam çıktığında o rakamdan aşağı inmeyeceğini biliyor. Biz kamuoyunun önüne çıkıp 'Türk-İş 7 bin 785 lira açlık sınırının üstü konuşacak' dedik. Bana 'Pazarlık aşağıdan başlar mı?' diyorlar. Biz bunun üstünü konuşacağız, 8-9 olur, teklif önümüze bir gelsin. İnşallah bu son olur, o masada bir de asgari ücretli olur."
'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak "Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
TESK: PRİMDEKİ FARK İNDİRİLSİN
TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, EYT'lilere ilişkin düzenlemeye esnafın emeklilik sorunlarına ilişkin konuların da dahil edilmesini istedi. Palandöken, şöyle konuştu: "Esnafın yanında çalışan işçi 7200 prim günüyle emekli olurken, esnafımız 9000 günü doldurmak zorunda. En fazla primi ödeyen esnafımız, en düşük maaşı alıyor. 2000 yılı öncesinde vergi dairesine ya da esnaf odasına kayıt olup Bağ-Kur'a kayıt olmayanların sorunu da sürüyor. Yeni EYT düzenlemesinde bu problemler mutlaka çözülmeli."
DEPODA 173 TL İNDİRİM
Brent petrol son bir ayda yüzde 22'yi aşkın bir değer kaybı yaşayarak 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yapılan indirimlerin ardından akaryakıt litre fiyatları da 9 ay önceki rakamlara geri döndü. Benzine 3 günde gelen çifte indirim depoya 172,8 lira olarak yansıdı. Benzine 8 Aralık'ta 2,13 lira, dün de 75 kuruş indirim gelirken, litredeki 2,88 liralık bu düşüşle 60 litrelik depoyu doldurmanın maliyeti bin 218 liradan bin 45 liraya kadar geriledi. İstanbul'da benzinin litresi şu an ortalama 17,45 lira seviyesinde bulunuyor.